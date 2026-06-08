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Košarka

Slovenski košarkarski dragulj še naprej navdušuje oglednike

Ljubljana, 08. 06. 2026 14.23 pred 53 minutami 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Stefan Joksimović

Komaj 17-letni Stefan Joksimović je vnovič pokazal, zakaj velja za enega največjih slovenskih košarkarskih talentov. Najmlajši debitant v zgodovini članske reprezentance je bil v dresu Baskonie izbran za najkoristnejšega igralca Eurocampa v Trevisu.

Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića pri 202 centimetrih premore zavidanja vredno tehnično znanje in pregled nad igro, pri čemer je tudi zelo skočen, kar je večkrat pokazal z atraktivnimi zabijanji. Tudi tokrat so njegove poteze hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, številni pa se že sprašujejo, kdaj bo dočakal naslednji korak v karieri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sicer je že jasno, da bo Stefan Joksimović tudi prihodnjo sezono član Baskonie, za katero je letos v elitni Evroligi zbral 11 nastopov. Prihodnje leto pa bo nato dobil pravico podati se na nabor lige NBA.

Njegove delnice bodo zagotovo še dvignile tudi predstave v članski reprezentanci. Selektor Aleksander Sekulić ga bo po pričakovanjih vpoklical za julijski kvalifikacijski tekmi z Estonijo in Švedsko. 17-letnik je sicer debitiral ravno proti Estoniji, ko je novembra 2025 ob tesnem porazu takoj opozoril nase z devetimi točkami, štirimi skoki in dvema podajama. Doslej je za A-reprezentanco zbral štiri nastope, njegov strelski rekord pa je s tekme proti Češki, ko je dosegel 15 točk.

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košarka stefan joksimović 17 let mvp

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
08. 06. 2026 15.32
Slovenija še dolgooo ne bo imela novega Dragiča. Bilo je kar nekaj kandidatov, ampak nobenemu od njih ni uspelo narediti takšnega preskoka kot ga je on. Na klubski in reprezentančni sceni. Enostavno ga ni. Stefan je nedvomno dober in ze pri teh letih kaze ogromen potencial. Seveda mu zelim vso sreco, kot vsakemu, ampak realnost je kruta. Izkoristiti je treba vsako minuto, ki ti je dana. Če ne izkoristiš, lahko hitro pades v povprecje. Srečno Stefane ❤️
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