Slovenski košarkarski dragulj še naprej navdušuje oglednike

Sin nekdanjega reprezentanta Nebojše Joksimovića pri 202 centimetrih premore zavidanja vredno tehnično znanje in pregled nad igro, pri čemer je tudi zelo skočen, kar je večkrat pokazal z atraktivnimi zabijanji. Tudi tokrat so njegove poteze hitro zaokrožile po družbenih omrežjih, številni pa se že sprašujejo, kdaj bo dočakal naslednji korak v karieri.

Sicer je že jasno, da bo Stefan Joksimović tudi prihodnjo sezono član Baskonie, za katero je letos v elitni Evroligi zbral 11 nastopov. Prihodnje leto pa bo nato dobil pravico podati se na nabor lige NBA.

Njegove delnice bodo zagotovo še dvignile tudi predstave v članski reprezentanci. Selektor Aleksander Sekulić ga bo po pričakovanjih vpoklical za julijski kvalifikacijski tekmi z Estonijo in Švedsko. 17-letnik je sicer debitiral ravno proti Estoniji, ko je novembra 2025 ob tesnem porazu takoj opozoril nase z devetimi točkami, štirimi skoki in dvema podajama. Doslej je za A-reprezentanco zbral štiri nastope, njegov strelski rekord pa je s tekme proti Češki, ko je dosegel 15 točk.