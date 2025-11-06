Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Fantje mu zaupajo in Luka jim je dostavil zmago'

Los Angeles, 06. 11. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
5

Luka Dončića so malenkosti - natančneje en skok - delile od novega trojnega dvojčka v karieri. Da je bil 26-letni Ljubljančan prvi mož Los Angeles Lakersov ob tesni zmagi proti San Antonio Spursom (118:116) je bilo jasno vsem. Tudi strateg jezernikov JJ Redick je na vsa usta hvalil igro slovenskega košarkarskega čudežnega dečka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jezerniki so imeli trinajst sekund pred koncem razburljivega dvoboja štiri točke naskoka, a so gosti iz Teksasa v sami končnici skorajda iztržili podaljšek. Kelly Olynyk je znižal na 116:118, 0,2 sekunde pred koncem pa je Julian Champagnie zgrešil oba prosta meta za ostroge in ostalo je pri zmagi kalifornijske ekipe, ki je z razmerjem zmag in porazov 7-2 na drugem mestu v zahodni konferenci. Pred njo je le prvak iz Oklahome Cityja (8-1), ki je na tekmi v Portlandu doživel prvi poraz v sezoni.

Luka Dončić vs San Antonio
Luka Dončić vs San Antonio FOTO: Sofascore.com

Luka Dončić, prvo ime obračuna v Crypto.com Areni je igral 42 minut in imel 33% met iz igre (9:27). Trojke je metal 4:11, proste mete pa 13:17. Ob tem je v statistiko vpisal še pet ukradenih žog in dve blokadi. Teksašanom je zabil 35 točk. "Za nami je lep košarkarski večer. Ekipa je pokazala kakovost in predvsem značaj. San Antonio ima odlično ekipo. Do danes je izgubil le eno tekmo, zato nam ta zmaga veliko pomeni. Bili smo brez nekaterih ključnih mož, kar uspehu daje dodatno težo. Užitek je igrati s takimi igralci. Borili so se do konca in dali vse od sebe. Lepšo je, ko si za svojo vztrajnost in trud nagrajen," je po koncu tekme za ESPN razpredal trener jezernikov JJ Redick

Preberi še Dončić: Imamo izjemno ekipo, fantje so pripravljeni narediti vse za zmago

Prvi med enakimi pri Los Angeles Lakersi je takoj moral komentiorati špreddstavo svojega prvegas moža ... 

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs FOTO: Sofascore.com

"Beseda, ki najbolje opisuje današnje dogajanje Luke Dončića in celotne ekipe na parketu, je nepopustljivost. Čeprav ni imel ravno najboljšega strelskega večera, je ostal zbran do konca. Ni se ukvarjal z delom sodnikom, temveč je energijo usmeril v soigralce in naslednji napad. Če na igrišču ni Austina Reavesa ali LeBrona Jamesa, soigralci stavijo nanj in danes jim je dostavil zmago. Dokazal je, da je izkušen in odrasel."

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)
Luka Dončić 35 (9:26 iz igre, 4:11 za tri, 13:17 prosti meti, 13 podaj, 9 skokov, 5 ukradenih žog, 2 blokadi in 4 izgubljene žoge v 42 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba jj redick
Naslednji članek

Dončić: Imamo izjemno ekipo, fantje so pripravljeni narediti vse za zmago

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
06. 11. 2025 11.05
Nimas kaj. Luka je res kosarkarsko cudo.
ODGOVORI
0 0
Miha1999
06. 11. 2025 10.22
-3
Vauuuuu, noro. Že dolgo ni bilo nič napisanega o Dončiču.
ODGOVORI
5 8
modelx
06. 11. 2025 10.20
-6
ne ga srat, pri 26 je še celo odrasel? to pa so nebuloze
ODGOVORI
4 10
Voly
06. 11. 2025 10.50
+1
A vidva nimata kaj drugega početi, kot trolati? bi bilo morda pametno, da se spravita kaj koristnega narediti, kot pa, da se dolgočasita na forumih?
ODGOVORI
1 0
Voly
06. 11. 2025 10.51
A vidva nimata kaj bolj pametnega početi, kot trolati po forumih? Bi morda za spremembo naredila kaj koristnega?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330