'Fantje mu zaupajo in Luka jim je dostavil zmago'

Luka Dončića so malenkosti - natančneje en skok - delile od novega trojnega dvojčka v karieri. Da je bil 26-letni Ljubljančan prvi mož Los Angeles Lakersov ob tesni zmagi proti San Antonio Spursom (118:116) je bilo jasno vsem. Tudi strateg jezernikov JJ Redick je na vsa usta hvalil igro slovenskega košarkarskega čudežnega dečka.

Jezerniki so imeli trinajst sekund pred koncem razburljivega dvoboja štiri točke naskoka, a so gosti iz Teksasa v sami končnici skorajda iztržili podaljšek. Kelly Olynyk je znižal na 116:118, 0,2 sekunde pred koncem pa je Julian Champagnie zgrešil oba prosta meta za ostroge in ostalo je pri zmagi kalifornijske ekipe, ki je z razmerjem zmag in porazov 7-2 na drugem mestu v zahodni konferenci. Pred njo je le prvak iz Oklahome Cityja (8-1), ki je na tekmi v Portlandu doživel prvi poraz v sezoni.

Luka Dončić vs San Antonio FOTO: Sofascore.com icon-expand

Luka Dončić, prvo ime obračuna v Crypto.com Areni je igral 42 minut in imel 33% met iz igre (9:27). Trojke je metal 4:11, proste mete pa 13:17. Ob tem je v statistiko vpisal še pet ukradenih žog in dve blokadi. Teksašanom je zabil 35 točk. "Za nami je lep košarkarski večer. Ekipa je pokazala kakovost in predvsem značaj. San Antonio ima odlično ekipo. Do danes je izgubil le eno tekmo, zato nam ta zmaga veliko pomeni. Bili smo brez nekaterih ključnih mož, kar uspehu daje dodatno težo. Užitek je igrati s takimi igralci. Borili so se do konca in dali vse od sebe. Lepšo je, ko si za svojo vztrajnost in trud nagrajen," je po koncu tekme za ESPN razpredal trener jezernikov JJ Redick.

Prvi med enakimi pri Los Angeles Lakersi je takoj moral komentiorati špreddstavo svojega prvegas moža ...

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Beseda, ki najbolje opisuje današnje dogajanje Luke Dončića in celotne ekipe na parketu, je nepopustljivost. Čeprav ni imel ravno najboljšega strelskega večera, je ostal zbran do konca. Ni se ukvarjal z delom sodnikom, temveč je energijo usmeril v soigralce in naslednji napad. Če na igrišču ni Austina Reavesa ali LeBrona Jamesa, soigralci stavijo nanj in danes jim je dostavil zmago. Dokazal je, da je izkušen in odrasel." Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)

Luka Dončić 35 (9:26 iz igre, 4:11 za tri, 13:17 prosti meti, 13 podaj, 9 skokov, 5 ukradenih žog, 2 blokadi in 4 izgubljene žoge v 42 minutah).