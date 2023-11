Dallas Mavericksi so po zmagi proti Chicago Bullsom s 114:105 ostali eno od zgolj dveh še nepremaganih moštev v tej sezoni lige NBA. Za slavje Mavsov pa tokrat ni bil najbolj zaslužen Luka Dončić, saj so ključno vlogo odigrali njegovi soigralci.

Čeprav je Luka Dončić v domačo tekmo s Chicagom vstopil s povprečjem 39 točk na tekmo, v noči na četrtek strelsko ni blestel. "Zgolj" 18 točk je dosegel ob metu iz igre 5/16 in še slabšem metu za tri točke (1/8). Kljub šestim izgubljenim žogam pa je z 10 podajami poskrbel, da so soigralci redno prišli do dobrih metov. Njegov trener Jason Kidd je prepričan, da je zmaga kljub slabši predstavi zvezdnika dober znak.

"Grant (Williams) je igral pomembno vlogo. Ima dober met. Timmy (Hardaway) in Jones ... Ti fantje so prevzeli Lukovo breme. Zanašali smo se nanj, da ima 30 ali več točk vsak večer, ampak danes je bil čas, da se on zanese na soigralce, ki so ga podprli," je dejal glavni trener Mavsov. Grant Williams (25 točk) in Tim Hardaway mlajši (24 točk) sta zadela sedem trojk. Dobro sta igrala tudi nekdanji član Bullsov Derrick Jones mlajši (17 točk) in novinec Dereck Lively II (7 točk, 13 skokov).

Statistika tekme Dallas Mavericks - Chicago Bulls FOTO: Sofascore.com

Ob odsotnosti Kyrieja Irvinga, ki je imel težave s stopalom, je priložnost za dokazovanje dobil tudi mladi Jaden Hardy, ki je tekmo zaključil z devetimi točkami. "Hardy je nocoj igral odlično. Bil je del naše rotacije v obrambi, v napadu pa je imel nekaj odličnih akcij, predvsem po prodorih. Zelo dober je v branju situacij," je predstavo Hardyja opisal Kidd. Ameriški trener je po tekmi novinarjem zagotovil, da je Dončić kljub slabšemu strelskemu večeru odigral ključno vlogo: "Luka je zaupal svojim soigralcem in razumel, da to ni bil njegov klasičen večer, saj ni bil dominanten v napadu. Drugim igralcem na parketu je zaupal, kar dokazuje njegovo zrelost in zaupanje v soigralce." Williams je tudi pohvalil Dončića, ki so mu nasprotniki namenili veliko obrambne pozornosti. "Ne moreš reči, da ni nadčloveški, ker je ob podvajanju obrambe nanj podajal drugim igralcem, kar je bilo za nas zelo pomembno," je dejal krilni center. "Nase pritegne vso obrambno pozornost, tako da nam ostalim omogoči veliko prostora v napadu."

Statistika Luke Dončića proti Chicago Bulls FOTO: Sofascore.com