Fantje za zdaj blestijo, pred Romunijo obljubljajo: 'Rastli bomo iz tekme v tekmo'

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik

Eurobasket U20: Slovenija - Izrael34 Luka Kotnik































Urban Kroflič je na prvem obračunu s Češko vpisal 12 točk in štiri skoke. Proti Izraelu, ki je padel z izidom 90:77, pa je bil še bolj razpoložen, saj je tekmo končal s 17 točkami, 10 skoki in štirimi asistencami. Kroflič skupaj z Markom Padjenom in Vitom Hrabarjem ni sodeloval na velikem delu priprav reprezentance U20, saj je bil del članskega moštva, ki je izgubilo na tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski. Kljub temu vsi trije skupaj s celotno ekipo delujejo zelo uigrano in razpoloženo.

"Danes je napad deloval bolje od obrambe. Dobili smo 77 točk. A rastli bomo iz tekme v tekmo, potrebovali bomo malo več časa, saj vsak dan stopnjujemo formo," nam je po tekmi dejal košarkar srbske Mege. Poleg njega sta bila proti Izraelcem zelo razpoložena tudi centra Lovro Faganel in Aljaž Menič. Oba sta tekmo zaključila z 12 točkami. "Centri smo mogoče dali danes več točk zaradi njihove obrambe pri pick and rollu. S svojim izkupičkom sem zadovoljen. Najlepše je igrati pred domačim občinstvom. Meni to da dodaten zagon," je po odlični tekmi dejal Menič.

Njihov selektor Danijel Radosavljević je bil nezadovoljen predvsem v prvi in zadnji četrtini. Na začetku so Izraelci še držali stik z domačini, po visokem vodstvu v tretji četrtini in na začetku zadnje pa so fantje v zaključku tekme popustili v napadu in obrambi, kar pa na koncu ni bilo usodno. "Zaslužena zmaga. V prvi četrtini smo bili malo zaspani. Čakali smo, da vidimo, kaj bodo oni naredili, namesto da bi bili mi pobudniki v obrambi in napadu. Kaznovali so vsako našo napako. Ko smo spremenili vrsto obrambe, je vse bolj steklo. Trenutno je preveč nihanj, ampak mislim, da se bodo fantje spet odzvali. Imamo še ogromno rezerv," je po drugi zaporedni zmagi dejal Radosavljević.