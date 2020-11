Februarski cikel kvalifikacij bo gostila Slovenija

Prva nasprotnica Slovenk bo v četrtek Islandija, v soboto pa jih čaka še obračun z Grkinjami. Vzdušje v ekipi je kljub posebnim in zaostrenim pogojem v mehurčku odlično. "Odlično se je po enem letu znova vrniti v reprezentanco, še posebej zaradi trenutne situacije. Krasi nas izjemen ekipni duh, vzdušje je super in res že komaj čakamo tekmi. Na prvem treningu se je sicer še videlo, da že dolgo časa nismo igrale skupaj, a za začetek je v redu, verjamem pa, da bo iz treninga v trening to videti še bolje. Vemo, na kakšen način moramo igrati, da bomo prišle do novih dveh zmag," je na novinarski konferenci dejala Teja Oblak.

Še posebej nestrpno je vrnitev v slovensko izbrano vrsto čakala Eva Lisec, ki je bila zaradi poškodbe primorana izpustiti lanski novembrski kvalifikacijski cikel, nazadnje pa je v slovenskem dresu igrala na lanskem evropskem prvenstvu."Ko sem novembra gledala punce, kako igrajo, jih je bilo res užitkek gledati, a sem zdaj še toliko bolj vesela, ker smo spet skupaj na igrišču. Vsi vemo, da je trenutna situacija nekoliko specifična, a ni izgovorov, za vse veljajo enaki pogoji. Prišle smo zmagat na dveh tekmah. Čas je, da stopimo iz okvirov, moramo se zavedati, kdo smo in kaj so naše kvalitete. Vse razen dveh zmag bi bilo veliko razočaranje."

Tretji kvalifikacijski cikel za ženski EuroBasket bo gostila Slovenija, je danes sporočila FIBA. Ljubljanski mehurček bo na sporedu med 31. januarjem in 7. februarjem prihodnje leto. Izbranke selektorja Damirja Grgičačaka za konec kvalifikacij 4. februarja tekma z Bolgarijo, 6. februarja pa še povratni dvoboj z Islandijo.