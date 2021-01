Fenerbahče Igorja Kokoškova zmagal osmič zapored

Pri Fenerbahčeju so imeli štirje igralci 23 ali višji statistični indeks. Jan Vesely (27) je dosegel 15 točk, Dyshawn Pierre (26) jih je zbral 18, Lorenzo Brown (25) sedemnajst, Nando De Colo (23) pa osemnajst. Turki so se z izkupičkom 13-10 pomaknili v zgornjo polovico nastopajočih.

Vodstvo na lestvici je utrdila Barcelona (17-6), ki je zmagala v Pireju s 76:74. Cory Higgins je šest sekund pred koncem zadel dva prosta meta, Olympiacos pa je imel v zadnjem napadu dva poskusa za izenačenje, vendar je oba zgrešil.

Tudi Armani Milano je do šeste zaporedne zmage in tretjega mesta na lestvici prišel šele v zaključku tekme. Proti Zenitu je zaostajal večji del tekme, nato pa je v zadnjih dveh minutah Kevin Punter dosegel pet točk v nizu in rešil vprašanje zmagovalca.

V petek bodo na sporedu preostali dvoboji 23. kroga CSKA Moskva - Bayern München, Alba Berlin - Real Madrid, Panathinaikos Atene - Valencia, Crvena zvezda Beograd - Asvel Villeurbanne in Baskonia Vitoria - Žalgiris Kaunas, obračun med Maccabijem iz Tel Aviva in Anadolujem Efesom pa je prestavljen.

Izidi, 23. krog: - četrtek, 28. 1.:

Himki Moskva - Fenerbahče Istanbul 76:107

Olympiacos Pirej - Barcelona 74:76

Armani Milano - Zenit Sankt Peterburg 82:76