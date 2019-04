Fenerbahče po Realu drugi udeleženec F4, Žalgiris 'padel' po štirih tekmah

TEKMA

V sredo je to prvemu uspelo Realu iz Madrida Klemena Prepeličain Anthonyja Randolpha; branilci naslova so prepričljivo dobili serijo s 3 : 0 v zmagah.

V Litovski prestolnici so pred 15.000 gledalci turški predstavniki uvodno četrtno dobili s 30 : 16 in nato vodili do konca srečanja, zanesljivo zmago pa so potrdili še v zadnjem delu igre, ki so ga dobili s šestimi točkami razlike. S po 25 točkami sta bila najboljša v vrstah gostiteljev Brandon Daviesin Ali Muhammedv ekipi gostov. V petek bosta še preostali četrti četrtfinalni tekmi. Baskonia Vitoria bo v dvoboju s moskovsko ekipo CSKA doma lovila zaostanek z 1:2. Prav tako bo po zaostanku z 1:2 Barcelona Jake Blažičadoma skušala izenačiti skupni izid v dvobojih proti Anadoluju Efesu iz Istanbula.

Evroliga, četrtfinale:

Žalgiris Kaunas - Fenerbahče Istanbul 82 : 99

Fenerbahče je na zaključni turnir napredoval s skupnim izidom 3 : 1

SPORED