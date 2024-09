Fenerbahče zaradi Atamanove poteze turškim igralcem ne bo pustil igrati za reprezentanco

V taboru slednjega so burno reagirali in povlekli svoje igralce iz turške reprezentance, dokler bo selektor Ataman. "To, kar je naredil pred milijoni gledalcev, je povsem v nasprotju z ugledom in identiteto glavnega selektorja reprezentance," so zapisali pri Fenerju. "Reprezentanca pripada vsem. Vsak posameznik, ki je del te, se mora odgovorno obnašati. Takšno početje pa je nespoštljivo do reprezentance in naše države," so dodali.