Največja zvezda ženske košarke v Ameriki Caitlin Clark se seli v WNBA

"Pred izborom sem bila malo zaskrbljena," je dejala Clarkova v intervjuju za ESPN. "O tem trenutku sem sanjala že od drugega razreda in zahteval je veliko trdega dela, veliko vzponov in padcev. Ponosna sem nase."

V pričakovanju njenega prvega izbora je vodstvo lige WNBA za nacionalno televizijo že napovedalo 36 od 40 tekem Fever v naslednji sezoni.

Že pred naborom so pri Fever začeli prodajati omejeno količino vstopnic, pri čemer so stavili, da bo košarkarsko nora zvezna država Indiana glavno ozemlje za "Clark-manijo". Sedeži za tekmi proti Connecticutu in Los Angelesu so bili razprodani v nekaj urah po začetku prodaje.

Vsi si želijo videti dvakratno igralko leta, katere slava je zgrajena na temeljih odličnosti na igrišču, s katero je zasenčila 54-letni študentski rekord Peta Maravicha vseh časov. To sezono je v povprečju dosegala 31,6 točke na tekmo in še drugo leto zaporedoma popeljala Iowo do naslova prvaka NCAA.