Fenomenalna Cedevita Olimpija sredi Beograda razbila favorizirani Hapoel

Beograd, 08. 10. 2025 22.13 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
A.V. , STA
Košarkarji Cedevite Olimpije so v dvoboju 2. kroga evropskega pokala v predtekmovalni skupini A v Beogradu nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo slavili prepričljivo zmago z 99:84 proti enemu od glavnih favoritov za končno slavje v omenjenem tekmovanju, Hapoelu iz Jeruzalema. Pri Ljubljančanih sta največ točk dosegla DJ Stewart (27) in Aleksej Nikolić (22).

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo sanjski začetek sezone. Po osvojenem slovenskem superpokalu in zmagah na uvodu evropskega pokala ter lige Aba so v Beogradu premagali Hapoel Jeruzalem z 99:84.

Za Ljubljančane, ki so nastopili brez dveh visokih igralcev, poškodovanih Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića, je bilo to prvo gostovanje v sezoni. Superpokal proti Krki so osvojili na nevtralnem terenu na Polzeli, špansko Manreso in beograjsko Mego pa so premagali v Stožicah.

Zasedba Zvezdana Mitrovića bo tudi naslednjo tekmo v ligi Aba odigrala v gosteh, v soboto bo gostovala v Podgorici pri Budućnosti, v domačo dvorano pa se bo vrnila v torek, 14. oktobra, v tretjem krogu evropskega pokala proti solunskemu Arisu.

Ljubljančani so znova pokazali veliko srčnosti in discipline, saj so kljub katastrofalnemu zaključku prvega polčasa, ko skoraj pet minut in pol niso dosegli koša in po delnem izidu 0:16 zaostali 42:53, v nadaljevanju nadoknadili zaostanek in priredili presenetljiv preobrat.

Umoja Gibson je odlično povezoval niti igre pri Cedeviti Olimpiji, obenem pa je dosegel 21 točk.
Umoja Gibson je odlično povezoval niti igre pri Cedeviti Olimpiji, obenem pa je dosegel 21 točk. FOTO: Eurocup

Po izenačenju na 66:66 v zaključku tretje četrtine so zadnji del igre odprli s fanatično obrambo in učinkovitim napadom ter vodstvom s 86:68, ki jim je pet minut pred koncem omogočil mirno končnico.

V napadu so izstopali DJ Stewart s 27 točkami (met iz igre 9:13), 8 skoki, 5 podajami ter statističnim indeksom 41, Aleksej Nikolić, ki je zbral 22 točk, ter Umoja Gibson (21 točk, met iz igre 7:10, trojke 4:7, 6 podaj).

Zvezdan Mitrović je taktično povsem ugnal v kozji rog trenerskega kolega na klopi Hapoela Yonatana Alona.
Zvezdan Mitrović je taktično povsem ugnal v kozji rog trenerskega kolega na klopi Hapoela Yonatana Alona. FOTO: Eurocup

Evropski pokal, skupina A, 2. krog, izid:
Hapoel Jeruzalem - Cedevita Olimpija 84:99 (29:29, 24:13, 13:30, 18:27)

Hapoel Jeruzalem: Smith 10, Harper 14 (4:7), Carrington 5 (1:2), Paretsky 3, Winston 10 (4:4), Huber 5 (2:3), Levi 4, Lamb 14 (2:3), Skapincev 15 (3:3), Zoosman 4.

Cedevita Olimpija: Stewart 27 (7:7), Gibson 21 (3:3), Girard 9, Radović 5 (2:2), Nikolić 22 (12:12), Škara 9, Kennedy 6.

Prosti meti: Hapoel Jeruzalem 16:22, Cedevita Olimpija 25:26; Met za tri točke: Hapoel Jeruzalem 6:23 (Harper 2, Lamb 2, Huber, Paretsky), Cedevita Olimpija 12:27 (Gibson 4, Girard 3, Stewart 2, Nikolić 2, Radović).

Osebne napake: Hapoel Jeruzalem 22, Cedevita Olimpija 22.

Pet osebnih: /. 

košarka evropski pokal hapoel jeruzalem cedevita olimpija zmaga
