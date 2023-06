Ferrell: Naredili smo vse, da v Ljubljani lahko zaključimo naše delo

Košarkarski zmaji so v Športni dvorani Domžale na tretji tekmi finalnega niza končnice državnega prvenstva s Helios Suns zabeležili zmago z rezultatom 82:78, povedli v seriji na tri dobljene tekme in se le na korak približali tretjemu zaporednemu naslovu državnega prvaka. Blestel je Američan Yogi Ferrell, ki je gostiteljem nasul 35 točk, dosegel je tudi zadnjih sedem točk Ljubljančanov na tekmi v polni domžalski dvorani.

icon-expand Yogi Ferrell je Domžalčanom nasul 35 točk. Prispeval je tudi zadnjih 7 točk zmajev na tekmi. FOTO: Luka Kotnik

Cedevito Olimpijo le še zmaga loči od tretjega, skupno pa že dvajsetega naslova slovenskega državnega prvaka. Ljubljanski zmaji so v polni Športni dvorani Domžale na tretji tekmi finalnega niza končnice državnega prvenstva zabeležili zmago z rezultatom 82:78.

Ekipi še nista izkoristili prednosti domače dvorane; uvodno tekmo v Domžalah je dobila Cedevita Olimpija z 88:84, v Stožicah pa je Helios Suns slavil z 82:81. Tretjo tekmo so Ljubljančani dobili z 82:78.

V slovensko prestolnico se tako serija seli z rezultatom 2:1 v zmagah v korist zeleno-oranžne zasedbe, državno lovoriko, tretjo v sezoni 2022/23, pa si lahko varovanci Mira Alilovića zagotovijo že v soboto v Hali Tivoli, kjer bo četrta tekma finalnega niza. "Pričakovali smo, da bo tekma zelo težka. Mi smo že dlje časa v napornem ritmu tekem. Čestitke fantom za zmago, predvsem zaradi borbenosti in srčnosti. Igrali smo s poudarkom na obrambnih nalogah in igri v skoku. Vmes smo sicer v igri padli, a smo se zbrali, strnili vrste, in končno izpeljali v našo korist. Vodimo v seriji, ki se igra na tri zmage. Napravili smo le en korak proti naslovu in to sem fantom tudi povedal v garderobi," je za klubsko spletno stran dejal trener Alilović.

icon-expand Zoran Dragić ni bil razpoložen v napadu, a je zadel pomembno trojko v končnici. FOTO: Luka Kotnik

Zmaji so hitro povedli in prvo četrtino zaključili z vodstvom 20:13, polčas pa s prednostjo 41:37. Domači so v drugem polčasu ujeli priključek in povedli, glasni ljubitelji košarke v Domžalah pa so lahko uživali v napetem zaključku tekme.

Domžalčani šestič igrajo v finalu državnega prvenstva, prvaki pa so bili v sezonah 2006/07 in 2015/16. Ljubljančani so na pragu tretjega zaporednega naslova, skupno jubilejnega 20., in trojne krone na domačih parketih v sezoni 2022/23 po zmagah v superpokalu in Pokalu Spar.