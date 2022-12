Ferrell: Še vedno smo jezni zaradi zadnjega poraza v Evropskem pokalu

Cedevita Olimpija se v Podgorici predstavila v okrnjeni rotaciji, saj je tekmo zaradi bolečin v komolcu izpustil slovenski reprezentant Zoran Dragić. Manjkala sta tudi Jan Kosi in Marko Radovanović. Njihova odsotnost pa sploh ni prišla do izraza, saj so gostje vodili od začetka do konca obračuna s podgoriškim kolektivom. Dvomestno prednost so si Ljubljančani priigrali po dobrih treh minutah igre (11:1), na 20 točk naskoka je s prostim metom malo manj kot tri minute pred koncem druge četrtine povišal Matic Rebec, semafor je takrat kazal 43:23 v korist Cedevite Olimpije. Vodstvo zmajev je v nadaljevanju srečanja nekajkrat poskočilo na več kot 20 točk, po prostem metu Marka Jeremića pa je bilo že 71:41 za zeleno-oranžni kolektiv, ki je tekmo nato le še mirno pripeljal do konca. "Čestitke fantom za zasluženo zmago. Od začetka je bila vidna dobra energija, garali smo v obrambi in dobro zapirali prostor pod obročema. Po skokih v obrambi smo lahko tekli, dosegli smo nekaj lahkih košev in tako pridobili samozavest tudi pri metih," je bil po tekmi zadovoljen trener Jurica Golemac. "V tekmo smo vstopili agresivno, naše tekmece smo želeli napasti takoj, ko so stopili na parket. Jezni smo zaradi zadnjega poraza v Evropskem pokalu, zato smo bili v Podgorici motivirani in smo igrali na vso moč. Na koncu smo z ekipno igro prišli do nove zmage," je dodal prvi mož zmajev Yogi Ferrell.