Cilj ostaja evropski naslov, z Dallasom se ne bi rad pomeril

Yogija Ferrella smo pred diktafon ujeli po zadnji tekmi Cedevite Olimpije v letu 2022. Ko so nas približno pol ure po koncu obračuna z Mornarjem v Tivoliju spustili v domačo garderobo, je večina košarkarjev že odšla. Ostali so prešerno razpoloženi proslavljali deveto prvenstveno zmago sezone. Še posebej dobre volje je bil Edo Murić, ki je, še preden smo Ferrellu uspeli postaviti prvo vprašanje, soigralce nasmejal z besedami "this motherf**ker is staying" (prevod poiščite sami), ki so bile kakopak namenjene prav ameriškemu organizatorju igre.

29-letnik je v Ljubljano prišel na prvi decembrski dan leta 2021, potem ko v evroligaškem Panathinaikosu ni našel svojega mesta pod soncem. V Ljubljani ga hitro je. Že lani je bil nosilec ekipe, ki je po dolgem času uspela napolniti Stožice, kar si šteje v veliko čast. Letos je njegova vloga še večja. Je najboljši strelec zmajev tako v Eurocupu kot ligi Aba. V evropskem pokalu je s statističnim indeksom 22,3 povsem na vrhu, v jadranskem prvenstvu je na drugem mestu med asistenti (6,9 podaje na tekmo).

Mnogi so bili presenečeni, ko je poleti podaljšal pogodbo z zmaji. To je storil, ker ima neporavnane račune od lanske sezone in zelo dober odnos s trenerskim štabom ter soigralci. Da so ga poleti – kot med našim intervjujem Murić – soigralci nagovarjali k podaljšanju pogodbe, ga ni presenetilo. "Seveda so si tudi oni želeli. Vedo, da jim rad podajam," se je pošalil. Bolj resen je bil, ko smo ga povprašali o rezultatskih ciljih. Ti kljub skromnemu uvodu v sezono ostajajo isti kot na začetku – iti do konca v obeh tekmovanjih.