Fiba EP U20: Slovenci zlati v Grčiji

Slovenci so svojo zadnjo tekmo na turnirju začeli nekoliko previdno, zato se jim prva četrtina proti grškemu nasprotniku ni ravno posrečila in Grki so po prvih desetih minutah vodili z 20:13.

Slovenci so tekmovali v skupini C. Najprej so premagali Belgijo z izidom 74:59, nato je v Areni Heraklion padla Ukrajina z izidom 81:61, Izraelce so ugnali z 69:59, pred Grčijo pa še Ruse z izidom 83:57.

Nato pa so naši reprezentanti prestavili v višjo prestavo, predvsem v obrambi, kjer so delovali veliko bolj gibljivo kot v prvi četrtini, s tem pa jim je stekla tudi kombinatorna igra v napadu, po kateri je bila Slovenija prepoznavna skozi celoten turnir. Rezultat je bil takoj viden, saj so igralci Slovenije drugo četrtino dobili kar s 16 točkami prednosti in tako na polčas odšli pri rezultatu 37:28 za Slovenijo. V drugem polčasu so Grki v prvih treh minutah tretje četrtine nekoliko zapretili, a je slovenski stroj potem spet začel mleti z atraktivno igro v napadu in z odličnimi obrambnimi rotacijami. Ob koncu tretje četrtine je prednost Slovenije zrasla na 17 točk in v zadnji četrtini smo bili nato priča kontrolirani igri naše reprezentance, ki je kljub temu prednost na koncu še povečala in se veselila zmage s 84:63, ter s tem 1. mesta na turnirju v Heraklionu.