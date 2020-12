Stoženski turnir za zgled: Fiba potrdila februarske mehurčke

V ženski konkurenci bodo februarja turnirje gostile Ljubljana (s Slovenijo, Bolgarijo, Grčijo in Islandijo), Podgorica, ruski Orenburg, Istanbul, portugalski Matosinhos, slovaški Pieštany in Riga. Za dve skupini prireditelja še niso izbrali. Slovenske košarkarice so, kot piše na uradni spletni strani KZS, s štirimi zmagami iz prav toliko nastopov z nogo in pol že uvrščene na evropsko prvenstvo, saj jim tretji zaporedni nastop na prvenstvu stare celine lahko prepreči le še čudež. V februarskem mehurčku med 31. januarjem in 7. februarjem si Slovenke proti Bolgariji (4. februar) in Islandiji (6. februar) želijo dveh novih zmag in kvalifikacije brez poraza končati na prvem mestu skupine.

Pri moških, kjer bo Slovenija v skupini F igrala v Kijevu v družbi Ukrajine, Madžarske in Avstrije, pa bodo gostitelji turnirjev še poljske Gliwice, ruski Perm, Vilnius, Ankara, Tbilisi, Podgorica in Riga. Slovenska moška reprezentanca si je nedavno tudi matematično že zagotovila nastop na na EuroBasketu. V tretjem kvalifikacijskem ciklu, ki bo na sporedu med 15. in 22. februarjem prihodnje leto, se bo odigralo še preostalih pet tekem v skupini. Slovensko reprezentanco čaka še povratni obračun z Ukrajino ter preloženi dvoboj z Madžarsko. Točen razpored in datume tekem skupine F bo FIBA še sporočila.