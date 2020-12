Fiba prepričana, da bodo na OI v Tokiu tudi košarkarji NBA

"Mislim, da bomo imeli na OI vse najboljše košarkarje sveta, tudi iz NBA, in v Fibi smo s tem zelo zadovoljni," je izpostavil Andreas Zagklisin pozdravil odločitev NBA, da se njihova sezona konča še pred OI.

Skrajšana sezona najmočnejše košarkarske lige na svetu se bo začela 22. decembra in se z rednim delom končala 16. maja, med 22. majem in 22. julijem bo sledila končnica. Če bo prvak NBA znan šele po odločilni sedmi tekmi, se bo to torej zgodilo 22. julija, dan pred slovesnim odprtjem OI v japonski prestolnici in tri dni pred začetkom olimpijskega košarkarskega turnirja.

Zagklis je dejal, da so prav zato olimpijske kvalifikacije premaknili na poznejši termin, med 22. junijem in 4. julijem.

"Menimo, da bo zato že za te kvalifikacije reprezentancam na voljo 85 odstotkov igralcev NBA," je dodal.