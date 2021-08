FIBA: Slovenija po seštevku dosežkov prva v Evropi

Slovenija je v letošnjem poletju osvojila tri medalje na ravni evropskih prvenstev. Moška reprezentanca do 20 let je bila zlata, fantje do 18 let so osvojili srebro, dekleta do 16 let pa so bila tretja.

Ob tem sta se prvič v zgodovini reprezentanci fantov in deklet do 16 let uvrstili na svetovni prvenstvi. Tam bodo prihodnje leto nastopile le tri evropske reprezentance; poleg Slovenije še tradicionalni košarkarski veselili Francija in Španija.

Izvršni odbor Fiba Europe je maja letos sprejel odločitev, da evropska prvenstva mlajših reprezentančnih kategorij v letošnjem poletju ne bodo potekala v klasičnem formatu. Namesto prvenstva z več udeleženci je bilo tako izvedenih več turnirjev s po šestimi nastopajoči reprezentancami. Vse tri slovenske fantovske ekipe in dekliška ekipa do 16 let so zaigrale v diviziji A, dekleta do 18 let v diviziji B.