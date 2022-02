Fiba zamaknila začetek kvalifikacij za SP

Slovenija je evropski del kvalifikacij za nastop na SP začela z novembrskima zmagama nad Hrvaško ter Švedsko in je vodilna reprezentanca skupine C. Izbrance selektorja Aleksandra Sekulića konec tega meseca čakata dve tekmi s finsko izbrano vrsto. Obe tekmi se bosta začeli ob 17.30 po slovenskem času. Reprezentanci se bosta v petek, 25. februarja naprej pomerili na Finskem, v ponedeljek, 28. februarja pa bo obračun gostila koprska Bonifika. Dve pomembni tekmovanji tako blizu drug drugemu sta posledica epidemije koronavirusa, ki je evropsko prvenstvo prestavila za eno leto. Tako bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo v praksi tudi zadnje tekmovalne priprave za septembrski EuroBasket na katerem bo #mojtim branil naslov prvakov. Evropsko prvenstvo bo na sporedu med 1. in 18. septembrom. V Kölnu v Nemčiji se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića najprej v okviru skupine B pomerili z Litvo, in sicer 1. septembra 2022, ob 17.15 uri. Po dnevu premora sledi 3. septembra obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa sta na sporedu še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15).