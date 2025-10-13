Marku Pircu v Milanu priznanje za dokumentarni film o Goranu Dragiću

"To priznanje potrjuje, da lahko tudi iz Slovenije prihajajo zgodbe, ki dosežejo svetovno občinstvo. Zmaj iz Kosez ni le film o športniku, temveč o človeku, ki z iskrenostjo in srčnostjo navdihuje druge. Hvaležen sem Goranu za zaupanje in ekipi, ki je verjela v vizijo," je ob priznanju za svoj dokumentarni prvenec zapisal Mark Pirc.

Pirc je 34-minutni film ustvaril kot režiser, scenarist in izvršni producent. Zmaj iz Kosez je nastal v produkciji Studio7 Media in koprodukciji Spontanzo, posnet pa je bil v desetih snemalnih dneh na prizoriščih po Ljubljani, v Laškem in Miamiju. Dogajanje spremlja tudi Dragićev poslovilni večer Noč zmaja, kjer so ob košarkarju nastopili številni košarkarski zvezdniki, med drugim Luka Dončić, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Chris Bosh, Igor Kokoškov in Bogdan Bogdanović. Dokumentarni film je v zadnjem letu prejel že več nagrad na različnih festivalih športnega filma.