Final 4 Evrolige: Efes se bo v velikem finalu soočil z Realom

V prvi tekmi dneva sta se soočila turški Anadolu Efes in grški Olympiakos. Moštvi sta v prvem polčasu igrali zelo izenačeno in po 20 minutah igre je semafor v beograjski Areni kazal rezultat 43:42 v korist Olympiakosa. V turški ekipi je najbolj izstopal Američan Shane Larkin s 16 točkami. Grki so si točke razdelili bolj enakovredno, saj je šest igralcev v prvem polčasu zbralo vsaj pet točk, največ med njimi pa Hassan Martin z devetimi.

Drugi polčas so bolje začeli igralci Efesa, ki so po zgolj minuti igre v tretji četrtini pobegnili na osem točk prednosti. Larkinu sta se v napadu pridružila še Vasilije Micić in Elijah Bryant . A Grki niso popustili pod pritiskom in ob zaključku zadnje četrtine je bil 20 sekund pred koncem rezultat izenačen na 74:74. Takrat je na sceno stopil organizator igre Turkov Micić, ki je z uspešnim metom za tri točke in svojo 15. točko odločil tekmo in svoje moštvo že drugo sezono zapored popeljal v veliki finale.

Razgiban večni derbi

Tudi na tekmi med Barcelono in Real Madridom je bilo zelo vroče. Moštvi sta bili po prvi četrtini izenačeni, vendar je Barcelona na odmor med polčasoma odšla s prednostjo 11 točk. Izkušeni Madridčani pa niso obupali in že ob koncu tretje četrtine so vodili s 60:56. Zadnja četrtina je znova bila bolj izenačena, saj sta moštvi v zadnji dve minuti in pol vstopili popolnoma izenačeni (75:75).

Nato pa je Fabien Causeur s trojko in ukradeno žogo ter polaganjem Real povedel v vodstvo petih točk. Barcelona je odgovorila preko Nicka Calathesa in Brendona Daviesa in prednost znižala na eno točko. Sledila je odlična obrambna poteza Vincenta Poiriera, ki je blokiral met Nicolasa Laprovittole, na drugi strani pa je Sergio Lull z uspešnim polaganjem znova povišal prednost Reala na tri točke.

Sledila je igra prekrškov in prostih metov. Vsakič, ko so Madridčani uspešno izvedli dva prosta meta, so jim Katalonci iz igre odgovorili, vse do uspešno izvedenih prostih metov Guerschona Yabuseleja, ki so odločili tekmo in Real popeljali v finale Evrolige.