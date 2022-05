Final 4 Evrolige: Micić s trojko Efes popeljal v veliki finale

V prvi tekmi dneva sta se soočila turški Anadolu Efes in grški Olympiakos. Moštvi sta v prvem polčasu igrali zelo izenačeno in po 20 minuatah igre je semafor v beograjski Areni kazal rezultat 43:42 v korist Olympiakosa. V turški ekipi je najbolj izstopal Američan Shane Larkin s 16 točkami. Grki so si točke razdelili bolj enakovredno saj je šest igralcev v prvem polčasu zbralo vsaj pet točk, največ med njimi pa Hassan Martin z devetimi.

Drugi polčas so bolje začeli igralci Efesa, ki so po zgolj minuti igre v tretji četrtini pobegnili na osem točk prednosti. Larkinu sta se v napadu pridružila še Vasilije Micić in Elijah Bryant. A Grki niso popustili pod pritiskom in ob zaključku zadnje četrtine je 20 sekund pred koncem rezultat bil izenačen na 74:74. Takrat je na sceno stopil organizator igre Turkov Micić, ki je z uspešnim metom za tri točke in svojo 15. točko odločil tekmo in svoje moštvo že drugo sezono zapored popeljal v veliki finale.