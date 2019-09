Scariolo po zmagi v finalu: Zdaj gre lahko vse le še na slabše

Rickyja Rubia so organizatorji izbrali za najkoristnejšega igralca turnirja in finalne tekme. V najboljši postavi mundiala so poleg Rubia še Srb Bogdan Bogdanović, ki je na tem SP dosegel največ točk (183), Francoz Evan Fournier, Rubiov rojak Marc Gasol in legendarni Argentinec Luis Scola.

"Dobri trije meseci so za mano," se je v pogovoru z novinarji po tekmi pošalil 34-letni Gasol, ki še ni potrdil, če bo na OI 2020 v Tokiu morda celo združil moči s pet let starejšim bratom Pauom Gasolom . Skupaj sta slavila na SP 2006 v bližnji Saitami, Španci pa po velikem uspehu na Kitajskem že vneto pričakujejo povratek v deželo vzhajajočega sonca.

Z 20 točkami in sedmimi skoki ter tremi podajami je Ricky Rubio pritisnil piko na i odličnemu svetovnemu prvenstvu, na katerem se je, predvsem v polfinalnem obračunu z Avstralci, izkazal tudi Marc Gasol . Zvezdnik Toronto Raptorsov se je s 14 točkami, sedmimi skoki in ravno toliko podajami tokrat proti Argentini približal trojnemu dvojčku, z osvojenim naslovom pa je v svojo osebno zbirko dodal že drugo zlato odličje s svetovnih prvenstev ter s tem postal drugi v zgodovini, ki je v istem letu osvojil šampionski prstan lige NBA in še svetovni naslov.

'Tokio? Ničesar ne obljubljam'

"Zelo sem vesel in blagoslovljen s tem, da sem v tem položaju. Sonce bo spet vzšlo in svet se bo vrtel naprej, a smo svetovni prvaki! Tokio? Na tej točki kariere preprosto ne veš. Želiš biti tam, upaš, da boš tam, a ničesar ne obljubljam. Potencialno pa je bilo to najbrž moje zadnje svetovno prvenstvo,"je še povedal Marc Gasol.

Osebne vitrine selektorja Španije Sergia Scariolase prav tako že pošteno šibijo. Italijanski strokovnjak je pred zmago na letošnjem mundialu že osvojil tri zlate in eno bronasto kolajno z evropskih prvenstev, medtem ko je Špance na olimpijskih igrah popeljal do srebra in brona. Vse to v osmih letih v selektorski vlogi, leto 2019 pa si bo seveda zapomnil tudi po zmagi v ligi NBA, saj je bil pomočnik glavnemu trenerju Toronta Nicku Nursu ...

Scariolo: To je naša identiteta, vsak je dosegel svoj limit

"Zelo se je splačalo potruditi. Začeli smo s precejšnjimi težavami, a smo našli kemijo," je za televizijo Cuatroiz Pekinga sporočil Scariolo."Dobro smo delali, tako na telesni kot psihični pripravi. Delo zdravniškega štaba je bilo brutalno, saj imamo v ekipi veterane in nekatere, ki so bili močno načeti. Priti v finale tako sveži ... Zelo sem zadovoljen s košarko, ki smo jo prikazali. Vedeli smo, kje je naš limit: v obrambi smo bili vedno prisotni, toda v napadu smo kdaj igrali tako, kot smo pač lahko," je še povedal Scariolo.

"Ena naših skrivnosti je, da smo se žrtvovali v pogledih, ki niso tako zadovoljivi, toda to je naša identiteta. Vsak je dosegel svoj limit, kar se tiče igre v obrambi. Nekateri ti lahko dajo sto (odstotkov, op. a.) in to storijo, nekateri pa morda pridejo do 70, a ti 70 tudi dajo."

Kolajna tudi za 'kvalifikante'

Zahvalil se je še košarkarjem, ki so za špansko izbrano vrsto, tudi v skupini s Slovenijo, igrali v kvalifikacijah. Italijanski strokovnjak je obljubil, da bodo vsaj eno kolajno dobili tudi oni.

"To nam je uspelo zahvaljujoč njim in obljubim, da bodo tudi oni dobili svojo zlato kolajno. Danes sem videl fotografijo iz Benahavisa, kjer se je vse skupaj začelo, pol tiste ekipe pa je danes tukaj na mundialu. Samo pomislite, kako so ti fantje garali. V finalu smo lahko številnim podelili zasluženo nagrado. Da sem osvojil naslov v NBA in na svetovnem prvenstvu? Zdaj lahko razmišljam le o tem, da gre lahko vse skupaj le še na slabše ..."

