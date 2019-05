Toronto izenačil finalno serijo na vzhodu

Ključna za zanesljivo zmago je bila bolj razpoložena domača klop, ki je nadigrala Milwaukeejevo z 48 : 23. Pri Milwaukeeju je Khris Middleton dosegel 30 košev in sedem podaj, Giannis Antetokounmpo pa 25 točk in deset skokov. Zmagovalec tega dvoboja se bo v velikem finalu NBA pomeril z dvakratnimi zaporednimi branilci naslova Golden State Warriors, ki so finale zahodne konference proti Portlandu dobili s 4 : 0 v zmagah ter se še petič zapovrstjo uvrstili v finale NBA.



Izid:

- končnica, polfinale:

- vzhod:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 120 : 102

- izid v zmagah je izenačen na 2 : 2;