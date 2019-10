Finalista lanske sezone v ligi ABA morala priznati premoč Krki in Kopru Primorski

Novomeščani so na krilih razpoloženega Marka Jošila v tekmo krenili pogumno. Na začetku so imeli pobudo, Crvena zvezda pa je prvič povedla pri izidu 11:12, toda domači so z delnim izidom 5:0 še enkrat prišli v ospredje, pri izidu 16:12 so imeli do takrat najvišjo prednost. A zaključek prve četrtine je pripadel Beograjčanom, pri katerih je bil izredno razpoložen Nikola Jovanović, ki je v prvem delu dosegel več kot polovico točk svojega moštva.

Ta je tudi v drugi četrtini nadzorovala izid, Dolenjci so se s trojko Glenna Coseya sicer približali na 25:27, toda tekmec je znal odgovoriti, na odmor je odšel z osmimi točkami prednosti. Gostitelji pa niso obupavali, na začetku drugega polčasa so izid izenačili na 48:48, toda še kar naprej se je ponavljala ena stvar, ko je Krka tekmeca ujela, je ta spet ušel. Po treh četrtinah je vodil z 61:55, toda tudi te prednosti ni znal zadržati. Domači so po trojki Coseyja povedli s 66:65 in obetala se je drama.