Finalnega turnirja Pokala Spar ne bo v februarskem terminu

Po koledarju evropskih košarkarskih zvez je vikend pred zadnjim ciklom kvalifikacij za moško evropsko prvenstvo rezerviran za finalne turnirje pokalnih tekmovanj. Do prekinitve tekmovanja sta bila odigrana le uvodna kroga, nastale razmere pa ne dopuščajo izvedbe tekmovanja.

Vlada Republike Slovenije je že konec lanskega oktobra izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, ki je še vedno v veljavi in dovoljuje le izvajanje tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega športa.

Skladno z odlokom se tako tudi na košarkarskih igriščih trenutno odvijata le tekmovanji 1. SKL za člane ter 1. SKL za članice, ostala članska tekmovanja in vsa tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah pa so do nadaljnjega odložena, so zapisali pri KZS.

"Aktualni odlok torej za zdaj ne omogoča izvedbe pokalnega tekmovanja. Košarkarska zveza Slovenije je v tekmovalnem koledarju že našla nekaj rezervnih terminov. Tako bodo prilagojen koledar pokalnega tekmovanja in vseh ostalih tekmovanj ter morebitne prilagoditve tekmovalnih sistemov znani, ko bodo ta tekmovanja dobila zeleno luč za nadaljnjo izvedbo,"so sklenili pri KZS.