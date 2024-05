Finley 'skazil' veselje Dončićev: Luka v družbi očeta Saše hitro ostal brez zasluženega piva

Do tukaj vse lepo in prav, če do Dončićev ne bi pristopil podpredsednik košarkarskih operacij pri Dallasu Michael Finley, ki je – tebi nič, meni nič – zvito iz Lukove roke vzel pločevinko s pivom in mirno odkorakal naprej. Glede na uspeh teksaške franšize verjamemo, da se Luka ni pretirano pritoževal nad Finleyjevo potezo, ki je ob Marku Cubanu, Nicu Harrisonu, Jasonu Kiddu in ostalemu podpornemu osebju eden od najzaslužnejših za uvrstitev Mavsov v veliki finale najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Slovenski superzvezdnik je obenem osvojil pokal legendarnega Earvina "Magica" Johnsona za naziv najkoristnejšega igralca finalne serije zahodne konference, saj je v povprečju dosegal 32,4 točke, 9,6 skoka ter 8,2 podaje na tekmo. Klobuk do tal, Luka Dončić!