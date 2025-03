Finney-Smith o Dončiću: Dokazal je, da je eden petih najboljših igralcev

Dorian Finney-Smith je z Luko Dončićem od leta 2018 do leta 2023 delil slačilnico v Dallasu. Skupaj sta se uvrstila v konferenčni finale leta 2022, ko je bil boljši Golden State, Slovenec pa je večkrat javno pohvalil igre Finneyja-Smitha, ki slovi predvsem po svoji obrambi in odličnem metu za tri točke.

Dorian Finney-Smith, LeBron James in Luka Dončić

V Lakerse je prišel malo pred Dončićem, v začetku februarja pa je zamenjava, ki je šokirala svet, pustila globok vtis tudi pri njemu. "Še vedno je šokantno. Igral sem za Lakerse, zdaj pa je on znova moj soigralec in občutek je še vedno nerealen, ker se je vse skupaj zgodilo sredi sezone. Zabavno je in vesel sem, da imam v garderobi znan obraz," je o novem/starem soigralcu dejal krilni igralec.