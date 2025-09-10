Finska s 17 zadetimi trojkami do zgodovinske uvrstitve v polfinale

Košarkarji Finske na EuroBasketu še naprej pišejo pravljico. Po senzacionalni zmagi nad Srbijo v osmini finala, so v četrtfinalu opravili še z Gruzijo (93:79) in si priigrali zgodovinsko uvrstitev v polfinale. Tam se bodo pomerili z zmagovalcem večernega dvoboja med Slovenijo in Nemčijo.

Po Grkih in Turkih so se v polfinale evropskega prvenstva v košarki uvrstili še Finci. Košarkarji Finske, ki so polfinalisti košarkarskega EP prvič v zgodovini, so levji delež dvoboja opravili v prvem polčasu, ki so ga dobili s 17 točkami naskoka (57:40).

V drugem delu so Gruzijci ustavili prvega finskega zvezdnika Laurija Markkanena, ki je tekmo končal pri 17 točkah, šestih skokih in dveh podajah.

V zadnji četrtini so postajali vse nevarnejši in se 7:20 minute pred koncem približali na 73:67, Finci so po minuti odmora odgovorili z delnim izidom 9:0, a tudi vodstvo 81:67 ni prineslo mirne končnice, saj je sledilo novih sedem točk Gruzije. Na uri v dvorani so ostale tri minute in pol, Elias Valtonen pa je odgovoril z zadetima metoma za tri točke in Skandinavci so lažje zadihali.

Z izjemo koša ob začetku zadnjega dela Markkanen v končnici sploh ni dosegel koša. Uspešno so ga nadomestili Mikael Jantunen, ki je tekmo končal z 19 točkami, Edon Maxhuni se je ustavil pri 15 točkah, nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Sasu Salin pa pri 14. S širokim naborom so dokazali, da uspeh v osmini finala proti Srbiji ni bil naključje in da lahko presenetijo praktično vsakega tekmeca.

Za Gruzijo je 22 točk dosegel Aleksander Mamulekashvili, Duda Sanadze 19, Tornike Shengelia 18 in Goga Bitadze 14.

