Flagg se je pridružil velikemu Jordanu, a Dallas še naprej serijsko izgublja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dve noči po prvi četrtini proti Miamiju, v kateri so dosegli 53 točk, so Celtics znova odlično začeli. Osem od 17 trojk so zadeli v prvi tretjini s 43 točkami in do polčasa so vodili s 75:55. Celtics, ki so zmagali na petih od zadnjih šestih tekem, so ohranili prednost pred New York Knicks in osvojili drugo mesto na vzhodu.

Knicks, ki so se v zadnjem času mučili proti kakovostnim ekipam, so brez težav s 136:96 premagali Chicago Bulls, ki so izpadli iz boja za končnico. OG Anunoby je dosegel največ točk na tekmi, 31, in osem skokov. Jalen Brunson in Mitchell Robinson sta dodala po 17 točk, Brunson pa je dodal še 11 skokov.

Karl Anthony Towns FOTO: AP

Anunoby je zadel devet od 15 metov iz igre, vključno s sedmimi od desetih metov za tri točke. Robinson, ki je začel namesto poškodovanega centra Karl-Anthonyja Townsa, je zadel vseh sedem metov. Atlanta Hawks, peti na vzhodu, so z lahkoto premagali Brooklyn Nets s 141:107, Philadelphia 76ers pa so z zmago nad Minnesoto Timberwolves s 115:103 ohranili šesto mesto na vzhodu in s temn zadnje neposredno mesto v boju za končnici.

Paul George je dosegel 23 točk, Tyrese Maxey 21, Joel Embiid pa se je vrnil po tekmi odsotnosti zaradi bolezni in dosegel 19 točk, 13 skokov in sedem podaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pet tekem pred koncem rednega dela sezone so Philadelphia Sixers ostali le za drobec pred sedmouvrščenimi Toronto Raptors, ki so premagali Memphis Grizzliese s 128:96 in ostali na vrhu tesno zbrane skupine, ki se borijo za izločilne boje.

Cooper Flagg FOTO: AP

Osmouvrščeni Charlotte Hornets so premagali Indiano Pacerse s 129:108, Orlando Magic, ki se držijo devetega mesta tik pred Miami Heat, pa so kljub spektakularni predstavi novinca Dallasa Cooperja Flagga z 51 točkami premagali Mavericks s 138:127.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Devetnajstletni Flagg je postal prvi najstnik v ligi NBA, ki je dosegel vsaj 50 točk. Pridružil se je Michaelu Jordanu kot edinemu novincu, ki je v svojih debitantskih sezonah dosegel več kot eno tekmo s 45 ali več točkami. Flagg je tako kot njegov trener Jason Kidd, ki je bil zaradi protesta izključen, prejel tehnično napako.

"Bilo je zabavno. Vedno je zabavno preiti v takšen način igre, ko se koš zdi velik kot bazen in soigralci skrbijo zate in ti pomagajo," je za NBA dejal Flagg in dodal: "Ampak rad zmagujem. To je bil moj glavni cilj in težko mi je popolnoma uživati, ko večino tekme zaostajamo za 20, 10, 15 točk." Kljub Flaggovemu ognjemetu je bil uravnotežen napad Orlanda dovolj, da je zmagal. Wendell Carter Jr. je dosegel 28 točk, Desmond Bane pa 27, šest igralcev Orlanda pa je doseglo dvomestno število točk. Izidi:

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 129:108 Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 115:103 Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 107:141 New York Knicks - Chicago Bulls 136:96 Houston Rockets - Utah Jazz 140:106 Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 96:128 Milwaukee Bucks - Boston Celtics 101:133 Dallas Mavericks - Orlando Magic 127:138 Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 117:113