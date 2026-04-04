Košarka

Flagg se je pridružil velikemu Jordanu, a Dallas še naprej serijsko izgublja

New York, 04. 04. 2026 08.13 pred 24 dnevi 3 min branja 6

Avtor:
M.J. STA
Donovan Mitchell in Cooper Flagg

Jaylen Brown je dosegel 26 točk, Jayson Tatum pa 23, ko so Boston Celtics premagali Milwaukee Bucks s 133:101 in ohranili tretje mesto v vzhodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA. Tatum je dodal 11 skokov, devet podaj in tri ukradene žoge.

Dve noči po prvi četrtini proti Miamiju, v kateri so dosegli 53 točk, so Celtics znova odlično začeli. Osem od 17 trojk so zadeli v prvi tretjini s 43 točkami in do polčasa so vodili s 75:55. Celtics, ki so zmagali na petih od zadnjih šestih tekem, so ohranili prednost pred New York Knicks in osvojili drugo mesto na vzhodu. 

Knicks, ki so se v zadnjem času mučili proti kakovostnim ekipam, so brez težav s 136:96 premagali Chicago Bulls, ki so izpadli iz boja za končnico. OG Anunoby je dosegel največ točk na tekmi, 31, in osem skokov. Jalen Brunson in Mitchell Robinson sta dodala po 17 točk, Brunson pa je dodal še 11 skokov.

Karl Anthony Towns
Karl Anthony Towns
FOTO: AP

Anunoby je zadel devet od 15 metov iz igre, vključno s sedmimi od desetih metov za tri točke. Robinson, ki je začel namesto poškodovanega centra Karl-Anthonyja Townsa, je zadel vseh sedem metov. Atlanta Hawks, peti na vzhodu, so z lahkoto premagali Brooklyn Nets s 141:107, Philadelphia 76ers pa so z zmago nad Minnesoto Timberwolves s 115:103 ohranili šesto mesto na vzhodu in s temn zadnje neposredno mesto v boju za končnici.

Paul George je dosegel 23 točk, Tyrese Maxey 21, Joel Embiid pa se je vrnil po tekmi odsotnosti zaradi bolezni in dosegel 19 točk, 13 skokov in sedem podaj. 

Pet tekem pred koncem rednega dela sezone so Philadelphia Sixers ostali le za drobec pred sedmouvrščenimi Toronto Raptors, ki so premagali Memphis Grizzliese s 128:96 in ostali na vrhu tesno zbrane skupine, ki se borijo za izločilne boje.

Cooper Flagg
Cooper Flagg
FOTO: AP

Osmouvrščeni Charlotte Hornets so premagali Indiano Pacerse s 129:108, Orlando Magic, ki se držijo devetega mesta tik pred Miami Heat, pa so kljub spektakularni predstavi novinca Dallasa Cooperja Flagga z 51 točkami premagali Mavericks s 138:127. 

Devetnajstletni Flagg je postal prvi najstnik v ligi NBA, ki je dosegel vsaj 50 točk. Pridružil se je Michaelu Jordanu kot edinemu novincu, ki je v svojih debitantskih sezonah dosegel več kot eno tekmo s 45 ali več točkami. Flagg je tako kot njegov trener Jason Kidd, ki je bil zaradi protesta izključen, prejel tehnično napako.

"Bilo je zabavno. Vedno je zabavno preiti v takšen način igre, ko se koš zdi velik kot bazen in soigralci skrbijo zate in ti pomagajo," je za NBA dejal Flagg in dodal: "Ampak rad zmagujem. To je bil moj glavni cilj in težko mi je popolnoma uživati, ko večino tekme zaostajamo za 20, 10, 15 točk." Kljub Flaggovemu ognjemetu je bil uravnotežen napad Orlanda dovolj, da je zmagal. Wendell Carter Jr. je dosegel 28 točk, Desmond Bane pa 27, šest igralcev Orlanda pa je doseglo dvomestno število točk.

Izidi:
Charlotte Hornets - Indiana Pacers 129:108

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 115:103

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 107:141

New York Knicks - Chicago Bulls 136:96

Houston Rockets - Utah Jazz 140:106

Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 96:128

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 101:133

Dallas Mavericks - Orlando Magic 127:138

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 117:113

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sencina
04. 04. 2026 20.33
Pob je zelo dober in bo pisal zgodovino nba
Odgovori
0 0
brezcasni
04. 04. 2026 18.04
eden je zapisal koga zanima Dallas.Še pred nekaj časa vas je 80% imela mokre sanje ko je tam igral Luka in vsak rekord je bil objavljen 500x ,sedaj ko pa je mladenic ,ki je bil mimogrede 1 izbor drafta dal 51 pik pa to ni novica.Seveda je in takih in podobnih novic o njem bo še veliko ker je fant večji talent ,višji in bolj atletski od Luke
Odgovori
-1
0 1
Da se mene pita..
04. 04. 2026 12.22
Zasedajo odlično 25 mesto,kot bi rekli napovedovalci za naše smučarje😂
Odgovori
+2
2 0
Kritikizstajerske
04. 04. 2026 12.14
Koga zanima Dallas?😂😂😂
Odgovori
0 0
Anion6anion
04. 04. 2026 11.19
Končno da o NBA pišete ne samo o Dončić
Odgovori
-2
2 4
Andrej Križman
04. 04. 2026 11.18
Butast naslov.Manjka se 6 prstanov
Odgovori
-1
1 2
