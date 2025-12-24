Naslovnica
Flagg vodil Dallas k odmevni zmagi proti Jokiću in druščini

Dallas, 24. 12. 2025 07.17 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cooper Flagg

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so ponoči gostili ekipo Denver Nuggets in po dramatični končnici tesno zmagali (131:130). Novinec Cooper Flagg je za Dallas dosegel 33 točk, Anthony Davis dve manj. Pri Denverju, ki je zadel kar 20 trojk, a je izgubil 15 točk, je Jamal Murray dosegel 31 točk in 14 asistenc, dve manj pa ob prav tako 14 asistencah Nikola Jokić.

Zelo tesno zmago je dosegel Dallas, ki je doma srečno s 131:130 premagal Denver. Teksačani so si v prvem polčasu nabrali že 21 točk prednosti, a se Nikola Jokić in druščina niso predali, Peyton Watson pa je s piskom sirene zgrešil met za zmago ekipe iz Kolorada. Cooper Flagg je za Dallas dosegel 33 točk, Anthony Davis dve manj. Pri Denverju, ki je zadel kar 20 trojk, a je izgubil 15 točk, je Jamal Murray dosegel 31 točk in 14 asistenc, dve manj pa ob prav tako 14 asistencah Nikola Jokić.

Cooper Flagg
Cooper Flagg
FOTO: Profimedia

San Antonio Spurs so s 130:110 premagali prvake Oklahomo City Thunder, ki so izgubili četrtič v sezoni, drugič na zadnjih treh tekmah, a ostajajo vodilna ekipa lige. Ključna je bila zadnja četrtina, ki so jo Teksačani dobili z 43:28. Keldon Johnson je za sedmo zaporedno zmago San Antonia dosegel 25 točk, eno manj Stephon Castle. Na drugi strani je bil s 33 koši najbolj razpoložen lanski MVP lige Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami.

Preberi še Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu

Minnesota Timberwolves je s 115:104 ugnala presenetljive pokalne prvake New York Knicks, ki so izgubili šele drugič na zadnjih desetih tekmah. Na drugi strani ima dobro serijo tudi Minnesota, ki je dobila še deseto srečanje od zadnjih dvanajstih. Anthony Edwards je ob zmagi Minnesote dosegel kar 38 točk, Karl-Anthony Towns na drugi strni pa kar 40 točk in 13 skokov.

Izidi:
Charlotte Hornets - Washington Wizards 126:109

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 106:114

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 123:126

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 141:118

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 94:111

Miami Heat - Toronto Raptors 91:112

Dallas Mavericks - Denver Nuggets 131:130

Minnesota Timberwolves - New York Knicks 115:104

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 130:110

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 132:108

Utah Jazz - Memphis Grizzlies 128:137

Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:110

Sacramento Kings - Detroit Pistons 127:136

LA Clippers - Houston Rockets 128:108

košarka nba dallas flagg

Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu

