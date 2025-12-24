Flagg vodil Dallas k odmevni zmagi proti Jokiću in druščini

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zelo tesno zmago je dosegel Dallas, ki je doma srečno s 131:130 premagal Denver. Teksačani so si v prvem polčasu nabrali že 21 točk prednosti, a se Nikola Jokić in druščina niso predali, Peyton Watson pa je s piskom sirene zgrešil met za zmago ekipe iz Kolorada. Cooper Flagg je za Dallas dosegel 33 točk, Anthony Davis dve manj. Pri Denverju, ki je zadel kar 20 trojk, a je izgubil 15 točk, je Jamal Murray dosegel 31 točk in 14 asistenc, dve manj pa ob prav tako 14 asistencah Nikola Jokić.

Cooper Flagg FOTO: Profimedia

San Antonio Spurs so s 130:110 premagali prvake Oklahomo City Thunder, ki so izgubili četrtič v sezoni, drugič na zadnjih treh tekmah, a ostajajo vodilna ekipa lige. Ključna je bila zadnja četrtina, ki so jo Teksačani dobili z 43:28. Keldon Johnson je za sedmo zaporedno zmago San Antonia dosegel 25 točk, eno manj Stephon Castle. Na drugi strani je bil s 33 koši najbolj razpoložen lanski MVP lige Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami.

Minnesota Timberwolves je s 115:104 ugnala presenetljive pokalne prvake New York Knicks, ki so izgubili šele drugič na zadnjih desetih tekmah. Na drugi strani ima dobro serijo tudi Minnesota, ki je dobila še deseto srečanje od zadnjih dvanajstih. Anthony Edwards je ob zmagi Minnesote dosegel kar 38 točk, Karl-Anthony Towns na drugi strni pa kar 40 točk in 13 skokov.



Izidi:

Charlotte Hornets - Washington Wizards 126:109 Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 106:114 Atlanta Hawks - Chicago Bulls 123:126 Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 141:118 Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 94:111 Miami Heat - Toronto Raptors 91:112 Dallas Mavericks - Denver Nuggets 131:130 Minnesota Timberwolves - New York Knicks 115:104 San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 130:110 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 132:108 Utah Jazz - Memphis Grizzlies 128:137 Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:110 Sacramento Kings - Detroit Pistons 127:136 LA Clippers - Houston Rockets 128:108