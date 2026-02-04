To ni uspelo niti Dončiću: Flagg tretjič zapored presegel mejo 30 točk, a Dallas serijsko izgublja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Cooper Flagg je na prvem soočenju z ekipo, ki jo je spremljal, ko je odraščal, dosegel 36 točk. Boston je namreč najbližje mesto v ligi NBA njegovemu domačemu kraju, približno 200 milj južno od Newporta v Mainu. Devetnajstletnik je postal prvi najstnik s tremi zaporednimi večeri z doseženimi vsaj 30 točkami. Pred tem mu je uspelo postaviti najstniški rekord lige NBA, potem ko je na tekmi proti Charlotteu zabil 49 točk. Flagg je imel ob novem porazu Teksašanov, petem v nizu, akr je najslabši izkupiček sezone, imel še devet skokov in šest podaj.

Cooper Flagg FOTO: Profimedia

Payton Pritchard je za Celticse, ki so igrali brez Anferneeja Simonsa, dosegel 26 točk. Boston je prej istega dne v menjavi s Chicagom za Simonsa pridobil Nikolo Vučevića, je za Associated Press povedala oseba, seznanjena s postopkom. Luka Garza je v seriji 14:4, ki je končala tretjo četrtino in Celticsom prinesla vodstvo z 86-67, dosegel devet zaporednih točk za Boston s trojkami. Garza je vse štiri poskuse zadel iz treh metov in v 20 minutah dosegel 16 točk.

Pritchard je v prvem polčasu dosegel 15 točk s 7 meti od 10, Celticsi pa niso več zaostajali, potem ko je Brown zadel izenačujočo trojko in sredi prve četrtine še enkrat zadel z razdalje. Boston je v drugem polčasu vodil z 23 točkami. Daniel Gafford je za Maverickse dosegel 10 točk in 12 skokov, kljub poslabšanju poškodbe desnega gležnja, zaradi katere je bil v tej sezoni odsoten na 16 tekmah. Gafford je izstopil v drugi četrtini, a se je vrnil v tretji. Caleb Martin je za Dallas v prvem polčasu dosegel 11 od 13 točk.

Vodilna ekipa vzhodne konference Detroit Pistons je uspešno zadržala pozni nalet Denver Nuggets in zapečatila zmago s 124:121. Cade Cunningham je za bate dosegel 29 točk in deset podaj. Jalen Duren je dodal 19 točk in 13 skokov, Duncan Robinson pa 20 točk za bate, ki so zmagali na petih od šestih tekem.

Bati so si priigrali že 20 točk prednosti v tretji četrtini, vendar je na sceno stopil Nikola Jokić in v tem delu igre dosegel deset točk, Jamal Murray pa v zadnji četrtini 14, tako da se je prednost Detroita v zadnjih minutah stopila na enomestno število točk. Vendar več gosti niso zmogli.

Nikola Jokić FOTO: AP

Murray je bil prvi strelec zlatih zrn z 32 točkami in osmimi podajami, Jokić pa je dodal 24 točk in 15 skokov. Detroit ima po novi zmagi na vrhu vzhoda izkupiček 37-12 in pet tekem in pol naskoka pred drugouvrščenimi, New York Knicks.

Kratkohlačniki so podaljšali zmagoviti niz na sedem tekem; tokrat so s 132:101 premagali Washington Wizards. Mikal Bridges je dosegel 23 točk, Jalen Brunson pa 21 za Knicks, ki so v zadnji četrtini vodili s kar 41 točkami prednosti. Knicks imajo izkupiček 32-18.

V zahodni konferenci so košarkarji Oklahome, branilci naslova v ligi NBA, postali prva ekipa to sezono s 40 zmagami. Tokrat so s 128:92 nadigrali Orlando Magic. Oklahoma si je hitro priigrala 25 točk naskoka v uvodni četrtini, ko je najkoristnejši igralec (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander nadaljeval niz z vsaj 20 točkami.

Shai Gilgeous-Alexander FOTO: Profimedia

Kanadski zvezdnik, ki je tekmo končal z 20 točkami, devetimi podajami in petimi skoki, je namreč dosegel vsaj 20 točk na 121 zaporednih tekmah lige NBA. Zdaj le še šest tekem zaostaja za rekordom legendarnega Wilta Chamberlaina, ki ga je dosegel med letoma 1961 in 1963.