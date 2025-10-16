Flaggovi Mavericksi razbili Dončićeve Lakerse

Dallas je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil kar s 37:8. PJ Washington, Dereck Lively II, Klay Thompson, novinec Cooper Flagg in Anthony Davis so presegli mejo desetih točk pri Dallasu, Davis je bil najboljši z 18 točkami in devetimi skoki.
Pri jezernikih so štirje igralci dosegli dvomestno število točk, 22 jih je prispeval Gabe Vincent, 19 Rui Hachimura, 12 točk in 10 skokov Jaxson Hayes, 10 točk pa R. J. Davis.
Za Kalifornijce sicer tokrat niso igrali glavni igralci na čelu z Luko Dončićem, LeBronom Jamesom, Austinom Reavesom, DeAndrejem Aytonom, Marcusom Smartom, Jakom LaRavio in drugimi.
Lakers bodo novo pripravljalno tekmo igrali v noči na soboto proti Sacramento Kings.
