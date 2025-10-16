Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Flaggovi Mavericksi razbili Dončićeve Lakerse

Las Vegas, 16. 10. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
4

Košarkarji Los Angeles Lakers so skoraj brez vseh glavnih igralcev, tudi Luke Dončića, v Las Vegasu igrali pripravljalno tekmo z nekdanjim Dončićevim klubom Dallas Mavericks. Ta je v pripravah na novo sezono severnoameriške lige NBA slavil s 121:94.

Dallas je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil kar s 37:8. PJ Washington, Dereck Lively II, Klay Thompson, novinec Cooper Flagg in Anthony Davis so presegli mejo desetih točk pri Dallasu, Davis je bil najboljši z 18 točkami in devetimi skoki.

Cooper Flagg (206 centimetrov) je obračun z Larkersi odigral na položaju organizatorja igre in v 28 minutah igre vpisal 13 točk, dva skoka in tri asistence.
Cooper Flagg (206 centimetrov) je obračun z Larkersi odigral na položaju organizatorja igre in v 28 minutah igre vpisal 13 točk, dva skoka in tri asistence. FOTO: AP

Pri jezernikih so štirje igralci dosegli dvomestno število točk, 22 jih je prispeval Gabe Vincent, 19 Rui Hachimura, 12 točk in 10 skokov Jaxson Hayes, 10 točk pa R. J. Davis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Kalifornijce sicer tokrat niso igrali glavni igralci na čelu z Luko Dončićem, LeBronom Jamesom, Austinom Reavesom, DeAndrejem Aytonom, Marcusom Smartom, Jakom LaRavio in drugimi.

Preberi še 'Pričakoval sem, da bom bolj zarjavel. Odličen debi je za mano'

Lakers bodo novo pripravljalno tekmo igrali v noči na soboto proti Sacramento Kings.

nba dallas mavericks los angeles lakers luka dončić cooper flagg
Naslednji članek

Nagrada za dosedanje delo: Golemac podaljšal z Dubajem

SORODNI ČLANKI

'Pričakoval sem, da bom bolj zarjavel. Odličen debi je za mano'

Dončić prvič v kadru Lakersov: v 22 minutah dosegel 25 točk

Luka Dončić je počival, Lakersi so prišli do prve zmage

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PetindvajsetUR
16. 10. 2025 08.39
Druga postava Lakersov jih ne razmontirala v prvem polcasu....tolk o moci Dallasa. Zadnjo cetrtino pa so igrali igralci ki niso niti v drugem planu pril Lakersih. 😁
ODGOVORI
0 0
ddolores
16. 10. 2025 08.27
+1
Razbili so jih - ma Dončić je še cel. Razbijanje, pometanje.......
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
16. 10. 2025 08.20
-2
se jih bodo tudi drugi razbili
ODGOVORI
0 2
Ombolo
16. 10. 2025 08.13
+0
Določeni USA komentatorji že kujejo v zvezde Flagga. Dečko bo kar hitro "under pressure".
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305