Flick podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2027

Hansi Flick ima ta čas pogodbo s katalonskim klubom do konca junija 2026. Klub se namerava odreči uradni objavi o podaljšanju med sezono, da bi se še naprej osredotočal na svoje možnosti za državni in mednarodni naslov. Kot vodilni klub španske lige, finalist Kraljevega pokala proti večnemu tekmecu Real Madridu in polfinalist Lige prvakov ima Barca še vedno možnost osvojiti trojček. Kot piše Marca, so drugi razlogi za zadržanost do uradne objave težave Kataloncev pri spoštovanju finančnega fair playa lige. Omejitve otežujejo Barceloni sklepanje pogodb z igralci in podaljšanje pogodb.

Flick je kot naslednik Xavija Hernandeza prevzel Barcelono lani in s svojim delom in z dobrimi rezultati prepričal kritike. "Imam svojo miselnost, uživam v tem klubu, najboljšem na svetu, in zelo cenim to, kar imam," je o svojem delu v Barceloni nedavno dejal Flick.