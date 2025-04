Florida proti Houstonu za naslov NCAA

Florida je proti Auburnu zmagala predvsem po zaslugi odlične obrambe v drugem polčasu, ki je zaostanek ob polčasu 38:46 spremenila v končno zmago. Dve minuti pred iztekom časa je najboljši igralec Auburna Johnni Broome zgrešil dva prosta meta pri vodstvu Floride z 71:68. Florida je odgovorila s petimi zaporednimi točkami in dosegla rezultat 76:68 37 sekund pred koncem.

Na koncu so igralci Duka naredili vrsto napak, od izgubljenih žog pod lastnim obročem, preko zgrešenih prostih metov do napake Flagga v boju za skok v napadu, ki je Houstonu omogočil vodstvo z 68:67 19 sekund pred koncem. V zadnjem Dukovem napadu je Flagg zgrešil, nato pa je L.J. Cryer z dvema prostima metoma potrdil zmago Houstona.

Florida je v svoji zgodovini naslov prvaka NCAA osvojila dvakrat, v letih 2006 in 2007, in ima ob tem en poraz v finalu leta 2000, medtem ko Houston še nikoli ni bil prvak, dvakrat je bil v finalu, leta 1983 in 1984, ko je bil zvezdnik ekipe Hakeem Olajuwon.

Finale bo v noči s ponedeljka na torek v San Antoniu.