Forma Cedevite Olimpije pred gostovanjem Gran Canarie v Stožicah (velika) neznanka

Sredi tedna jih tako čaka pomemben evropski obračun v okviru 7DAYS Eurocupa, ko bodo košarkarji Cedevite Olimpije v Stožicah gostili zasedbo, ki so jo v uvodnem obračunu sezone na njenem parketu že premagali (79:77). Tedaj je v zeleno-oranžnem dresu blestel odličen ameriški organizator igre Jacob Pullen , po učinkovitosti pa sta se mu približala še kapetan Jaka Blažič in krilni košarkar Melvin Ejim . Slednji se zaveda, da njega in soigralce čaka zelo zahtevna naloga na poti do četrte evropske zmage v sezoni.

Jaka Blažić , Edo Murić in druščina so bili nazadnje na delu pred dobrima dvema tednoma, v vmesnem času pa so se znova znašli v primežu zloglasnega koronavirusa, ki je (začasno) prekinil dotlej odlično opravljeno delo v decembru, ko so Ljubljančani povezali nekaj zelo pomembnih zmag za prepotreben dvig samozavesti pred nadaljevanjem sezone.

"Vemo, da je Gran Canaria dobro vodena ekipa, sestavljena iz igralcev, ki igrajo zelo kakovostno in pametno košarko. Mi moramo pokazati naš pravi obraz in poskrbeti za to, da igramo svojo igro ter se držati nalog, ki si jih zastavimo pred tekmo. Če bomo dali vse od sebe, se lahko nadejamo pozitivnega rezultata," pred tekmo 10. kroga pravi nekdanji član podgoriške Budućnosti. O naslednjem ljubljanskem tekmecu z izbranimi besedami govori tudi strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

"Zagotovo pričakovanja pred sredino tekmo ne morejo biti preveč visoka, saj smo se v zadnjem času soočali z veliko takšnimi in drugačnimi težavami. Nekako smo se uspeli sestaviti in upamo, da bomo zmožni dati vse od sebe. Zelo težko je pričakovati energično in intenzivno predstavo, zagotovo pa bomo napravili vse, da bo zmaga ostala v Stožicah. Zavedamo se, da bo Gran Canaria v Ljubljano prišla z željo po zmagi, saj smo tudi mi slavili uspeh na njihovem parketu. Ekipa je sestavljena iz zelo dobrih posameznikov, ki so hkrati dobri napadalci. Tu sta Dylan Ennis in AJ Slaughter. Ne smemo pozabiti na Diopa Khalifo in Artema Pustovyia, ki sta odlična. Pred nami je torej tekma z zelo zahtevnim tekmecem. Toda igramo doma, zato moramo narediti vse, da zmagamo. Prvič se bomo predstavili tudi z našo novo okrepitvijo, Zoranom Dragićem, in pričakujem, da nam bo pomagal pri dvigu ravni naše igre v napadu in obrambi," se Golemac veseli uvodnega nastopa slovenskega reprezentanta v zeleno-oranžnem dresu.