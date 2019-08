Fournier pred SP: Moramo delovati kot Slovenija na EP 2017

Galski petelini so sicer osvojili naslov evropskega prvaka na Eurobasketu 2013, ki je potekalo v ljubljanski dvorani Stožice, leta 2015 na EP so bili tretji, na SP 2014 prav tako."Vse je odvisno, s kakšno miselnostjo greš na prvenstvo. Tukaj mislim na Slovenijo na Eurobasketu 2017. Bili so močni, ker so vsi delali za isto stvar in imeli isto motivacijo. Bili so vojaki. Mi ne. In to ne zaradi pomanjkanja talenta, važna je tudi "kemija". Ko gre vse po načrtih, ne veš, od kje to pride in ko je "sranje", tudi ne veš, zakaj se je to zgodilo. Tega ne moreš doseči s silo in pretvarjanjem," je prepričan francoski reprezentant.

Branilec NBA moštva Orlando Magic je vesel, da bo imel priložnost nastopiti na svetovnem prvenstvu. Francoska reprezentanca je doživela veliko razočaranje na Eurobasketu 2017. Na EP, kjer so se slovenski zlati fantje vpisali v zgodovino, je Francija proti Nemčiji izpadla že v osmini finala. "Ne bi se rad vračal na to temo, saj smo bili zelo razočarani. Če dodaš Rudyja Goberta in Nica Batuma v katerokoli moštvo, to veliko spremeni in ni več ista zgodba," je v intervjuju za časnik L'Equipe povedal Evan Fournier .

O ameriškem moštvu pravi: "Dobro bi jih bilo premagati. Na koncu, tudi če nimajo superzvezdnikov, to ni ekipa rezervistov. A preden razmišljamo o zmagi, moramo priti tja in nekaj pokazati. Po tem se lahko zgodi marsikaj, bomo videli."

Ameriška reprezentanca je veljala za prvega favorita svetovnega prvenstva, a zaradi mnogih odpovedi zvezdnikov ( LeBron James, Russell Westbrook, Paul George, James Harden, Kawhi Leonard, itd.) , je sedaj več možnosti za presenečenje. Na SP je veliko dobrih reprezentanc, francoski košarkar pravi:"Mnogi so podpisali nove pogodbe in to je najpogosteje v dogovoru z njihovim NBA moštvom. Bolj presenetljivo je, da so igranje odklonili tudi igralci, ki niso nikoli dobili priložnost igrati za ZDA. Vendar, kaj jim lahko ponudiš? Zmagujejo na mednarodni sceni in zakaj bi bili motivirani? Ali si res to želijo? No, dokler jih ne premagamo."

Svetovno prvenstvo se začne v soboto, ko boste lahko v prenosu na Kanalu A in VOYO spremljali dve tekmi skupinskega dela, Angola - Srbija (9.20) in Španija - Tunizija (14.20). Pred prvenstvom so zanimivo tekmo odigrali reprezentanci Francije in Srbije. Varovanci selektorja Saše Đorđevića ostajajo neporaženi v pripravljalnem obdobju in so edino moštvo, ki mu je to uspelo (dobili so vseh deset tekem), saj so poraz doživeli tudi Američani.

Tekmo proti Franciji so na turnirju na Kitajskem dobili za pet točk (61:56), Miroslav Raduljica je dosegel 13 točk, Nikola Jokić deset, pri Franciji pa Nicolas Batum devet, ter Vincent Poirier in Evan Fournier po sedem. Nando De Colo ni igral pri Franciji, pri Srbiji pa Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica in Vladimir Lučić.

