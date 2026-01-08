Naslovnica
Košarka

Francija in Rusija izmenjali košarkarja ter raziskovalca

Pariz, 08. 01. 2026 18.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Danil Kasatkin

Francija in Rusija sta izvedli zamenjavo zapornikov - francoski raziskovalec Laurent Vinatier, ki je bil zaprt v Rusiji, se je danes vrnil v domovino, Francija pa je Rusiji v zameno izročila pridržanega košarkarja Danila Kasatkina, čigar aretacijo in izročitev je zahteval Washington.

"Naš rojak Laurent Vinatier je prost in se je vrnil v Francijo," je na omrežju X sporočil predsednik države Emmanuel Macron in pohvalil diplomatska prizadevanja, ki so privedla do osvoboditve 49-letnega francoskega raziskovalca.

Vinatier je bil leta 2024 v Rusiji pridržan in nato obsojen na triletno zaporno kazen, ker se v skladu z rusko zakonodajo ni registriral kot "agent pod tujim vplivom". V času aretacije je delal za švicarsko neprofitno organizacijo Center za humanitarni dialog, ki se ukvarja z mediacijo v konfliktih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ruska obveščevalna služba FSB ga je kasneje obtožila še, da je po navodilih švicarskih obveščevalcev zbiral občutljive podatke, vključno z načrti za vojaške operacije in usposabljanja, s čimer bi bila lahko ogrožena varnost Rusije. Vinatierjevi kolegi iz akademskega sveta so medtem vztrajali, da gre za uglednega znanstvenika, ki se ukvarja z legitimnimi raziskavami.

V zameno za Vinatierja je bil že v sredo osvobojen ruski košarkar Danil Kasatkin, ki je bil v Franciji pridržan zaradi domnevnega sodelovanja s hekersko skupino, ki se ukvarja z izsiljevalsko programsko opremo. Njegovo aretacijo in izročitev so zahtevale oblasti v ZDA, ker naj bi škodoval ameriškim podjetjem in institucijam. Kasatkin je ves čas zanikal vse obtožbe.

Zahodne države sicer že dlje časa obtožujejo Rusijo, da izvaja aretacije njihovih državljanov, da bi jih nato uporabila v pogajanjih za izpustitev domnevnih ruskih vohunov, hekerjev in kriminalcev, zaprtih v Evropi in ZDA.

košarka kasatkin rusija francija izmenjava

