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Francoska košarkarska legenda prevzela vodenje evroligaša

Lyon, 27. 06. 2026 21.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tony Parker

Nekdanji francoski košarkarski zvezdnik Tony Parker je novi trener Asvela, je francoski klub sporočil na spletni strani. 44-letnik je od leta 2014 predsednik kluba iz Lyona, zdaj pa bo prevzel vodenje evroligaške zasedbe, ki je minulo sezono končala na dnu razpredelnice med evropsko elito.

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"Asvel z imenovanjem Tonyja Parkerja odpira novo poglavje v bogati zgodovini," je klub zapisal na spletni strani. Klub se v prihajajočo sezono podaja z ogromnimi ambicijami v francoskem prvenstvu in evroligi, na igralskem trgu pa se poteguje za nekatera velika imena, kot so Sylvain Francisco, Armoni Brooks in Daniel Theis.

"Čutim neizmeren ponos ob prevzemu te odgovornosti v klubu. Vsakodnevno vračanje ob parket, ponovno doživljanje adrenalina in vodenje ekipe pri njenem razvoju so izzivi, ki me močno motivirajo," je v izjavi za klub dejal 44-letni Parker. Legendarni Francoz je v ligi NBA osvojil štiri šampionske prstane s San Antonio Spurs. Dres s številko devet visi tudi pod stropom dvorane v San Antoniu.

Tony Parker
Tony Parker
FOTO: AP

V karieri je Parker igral še za PSG-Racing, Asvel in Charlotte Hornets. V ligi NBA je skupaj odigral 1254 tekem, od tega 1198 za Spurs, in v povprečju dosegel 15,5 točke in 5,6 asistence na tekmo.

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