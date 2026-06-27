Francoska košarkarska legenda prevzela vodenje evroligaša

"Asvel z imenovanjem Tonyja Parkerja odpira novo poglavje v bogati zgodovini," je klub zapisal na spletni strani. Klub se v prihajajočo sezono podaja z ogromnimi ambicijami v francoskem prvenstvu in evroligi, na igralskem trgu pa se poteguje za nekatera velika imena, kot so Sylvain Francisco, Armoni Brooks in Daniel Theis.

"Čutim neizmeren ponos ob prevzemu te odgovornosti v klubu. Vsakodnevno vračanje ob parket, ponovno doživljanje adrenalina in vodenje ekipe pri njenem razvoju so izzivi, ki me močno motivirajo," je v izjavi za klub dejal 44-letni Parker. Legendarni Francoz je v ligi NBA osvojil štiri šampionske prstane s San Antonio Spurs. Dres s številko devet visi tudi pod stropom dvorane v San Antoniu.