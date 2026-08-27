Francoski superzvezdnik razočaran, da ne bo igral proti Dončiću

Odsotnost Luke Dončića se naši izbrani vrsti še kako pozna na parketu. Slovenci so razočarali ob koncu prvega dela kvalifikacij za prihajajoče svetovno prvenstvo in se komajda prebili do sklepnega dejanja. Brez našega glavnega zvezdnika so reprezentančne tekme veliko manj atraktivne za publiko, ki ni uspela napolniti relativno majhne tivolske dvorane na pripravljalni tekmi proti Latviji.

Dončića pa bo očitno nocoj pogrešal tudi glavni zvezdnik Francije Victor Wembanyama, ki je proti Slovencu veliko bitk bil že na parketih lige NBA. "Res je, malce sem razočaran, da ne bom igral proti Luki, a vem, da bom imel v karieri še veliko priložnosti, da se mu zoperstavim. Takšne stvari so sestavni del košarke in jih moramo sprejeti," je povedal 224 centimetrov visoki Francoz.