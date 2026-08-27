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Košarka

Francoski superzvezdnik razočaran, da ne bo igral proti Dončiću

Pariz, 27. 08. 2026 18.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Luka Dončić in Victor Wembanyama

Košarkarje Slovenije danes zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20.30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili z zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 centimetrov visokega superzvezdnika Victorja Wembanyamo, ki je razočaran, da ne bo igral proti Luki Dončiću.

Trening slovenske košarkarske reprezentance pred odhodom v Francijo
Trening slovenske košarkarske reprezentance pred odhodom v Francijo
FOTO: Luka Kotnik

Odsotnost Luke Dončića se naši izbrani vrsti še kako pozna na parketu. Slovenci so razočarali ob koncu prvega dela kvalifikacij za prihajajoče svetovno prvenstvo in se komajda prebili do sklepnega dejanja. Brez našega glavnega zvezdnika so reprezentančne tekme veliko manj atraktivne za publiko, ki ni uspela napolniti relativno majhne tivolske dvorane na pripravljalni tekmi proti Latviji.

Dončića pa bo očitno nocoj pogrešal tudi glavni zvezdnik Francije Victor Wembanyama, ki je proti Slovencu veliko bitk bil že na parketih lige NBA. "Res je, malce sem razočaran, da ne bom igral proti Luki, a vem, da bom imel v karieri še veliko priložnosti, da se mu zoperstavim. Takšne stvari so sestavni del košarke in jih moramo sprejeti," je povedal 224 centimetrov visoki Francoz.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: X

Poleg centra San Antonia Francijo zastopata še dva igralca iz lige NBA, Rudy Gobert iz Minnesote in Maxim Raynaud iz Sacramenta, preostali igralci pa so člani najboljših evropskih klubov. Oslabljena Slovenija je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, hkrati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo.

"Danes gremo igrat in uživat, v nedeljo pa se borit za zmago. Vsem je jasno, da je Francija trenutno med najboljšimi ekipami na svetu, zato se želimo dokazati, a ključna bo nedelja, ko verjamem, da bomo s pomočjo domačih navijačev dosegli zmago, ki jo nujno potrebujemo za ohranitev upanja na SP," je dejal Rok Radović. Slovenija ima po prvem delu kvalifikacij izkupiček 3-3, ki pa ji v izenačeni skupini še daje možnosti za peti nastop na svetovnih prvenstvih. Prva je Francija s 5-1, druga Finska s 4-2, preostale štiri ekipe pa so pri polovičnem izplenu.

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V drugem delu bodo ekipe igrale šest tekem, Slovenijo poleg Francije in Madžarske čaka še Finska, na SP pa se bodo uvrstile prve tri reprezentance iz vsake skupine.

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