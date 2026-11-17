Ob prostem dnevu Dončićevih Lakersov parketi NBA-lige niso samevali. V Minneapolisu sta se udarila domača Minnesota in Portland. Tekma, ki je bila napeta vse do zadnjih minut, pa odmeva predvsem zaradi poteze francoskega zvezdnika Rudyja Goberta, ki je v drugi četrtini dvoboja razjezil vse soigralce in se osmešil pred celotno dvorano. Reakcije navijačev, ki se v istem trenutku primejo za glavo, odmevajo po svetu.