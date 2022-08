Francozi zaradi lastne odločitve in poškodb na Eurobasket zdesetkani

Francoska košarkarska zveza je sprejela sklep, da do konca vojne v Ukrajini za reprezentanco ne bodo mogli igrati tisti igralci, ki so sklenili pogodbe z ruskimi in beloruskimi klubi. S tem je odgovorila na podpisa pogodb reprezentantov Livia Jean-Charlesa in Louisa Labeyriea za CSKA iz Moskve oziroma Uniks iz Kazana, poroča AFP. Poleg omenjenega sklepa pa francoskemu selektorju pri izboru petnajsterice, ki bo Francijo zastopala na Eurobasketu, težave povzročajo tudi poškodbe.

Že kmalu po ruskem vojaškem napadu na Ukrajino je Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) iz vseh svojih tekmovanj do nadaljnjega izključila Rusijo in Belorusijo, tako odločitev je sprejelo tudi vodstvo Evrolige. Dober mesec dni pred začetkom Eurobasketa pa se je za strog ukrep, ki bolj kot kogarkoli drugega omejuje francoskega selektorja Vincenta Colleta, odločila tudi Francoska košarkarska zveza:"Francoskih igralcev in osebja ne bo več mogoče vpoklicati v francosko reprezentanco, če podpišejo pogodbo z ruskim ali beloruskim klubom, dokler traja spor v Ukrajini. Poleg sankcij in ukrepov, namenjenih omejevanju partnerstev in druge finančne podpore subjektov, povezanih z rusko državo in Belorusijo, so se mednarodne športne zveze, vključno s Fibo, odločile izključiti nacionalne reprezentance, klube in ruske športnike iz mednarodnih tekmovanj. Francoska košarkarska zveza (FFBB) podpira vse te ukrepe." so v povzetku izjave za javnost zapisali pri Francoski košarkarski zvezi.

S tem sta iz nabora avtomatsko odpadla Livio Jean-Charles in Louis Labeyrie, ki sta nedavno podpisalaza CSKA iz Moskve oziroma Uniks iz Kazana. Odločitev zveze bo verjetno vplivala tudi na prihodnost Thomasa Heurtela, ki mu je pogodba z Real Madridom s koncem junija potekla in naj bi bil blizu prestopa v BC Zenit Saint Petersburg, o čemer bo moral sedaj dobro premisliti.

icon-expand Thomas Heurtel FOTO: AP

Pri zvezi so za športnike in osebje francoskih reprezentance pripravili tudi posebno zavezo, ki jo bodo morali predstavniki Francije spoštovati, v kolikor bodo želeli zastopati francoske barve: "V ta namen so športniki in strokovno osebje vpoklicani v člansko moško in žensko francosko ekipo, vabljeni, da podpišejo zapriseženo izjavo za udeležbo na mednarodnih mitingih in tekmovanjih. Igralci in člani osebja bodo za sodelovanje v reprezentančnih akcijah morali podpisati omenjeno izjavo, ki nakazuje, da niso angažirani in ne bodo sodelovali z ruskim ali beloruskim klubom v času trajanja konflikta z Ukrajino. Če ta zaveza ne bo bila spoštovana, igralec ali član osebja ne bo več izpolnjeval izbornih meril za naslednje mednarodne dogodke, vključno z olimpijskimi igrami 2024."

icon-expand Vincent Collet FOTO: Damjan Žibert

Collet, ki francosko reprezentanco vodi že od leta 2009 in jo bo vodil še vsaj do konca olimpijskih iger 2024, bo tako nekoliko omejen pri izbiri končne petnajsterice, ki bo v skupini B igrala s Slovenijo, Nemčijo, Litvo, Bosno in Hercegovino ter Madžarsko. Poleg odločitve francoske zveze ga pri izboru omejujejo tudi poškodbe zaradi katerih bodo turnir stare celine izpustili nekateri potencialni reprezentanti.

Slovenija se bo na Eurobasketu s Francijo pomerila na zadnji tekmi skupinskega dela in sicer 7. septembra.

Predvsem je tu govora o zvzedniku Philadelphia 76ers Joelu Embiidu, ki je pred slabim mesecem le dobil francosko državljanstvo. A se je okrevanje po operaciji izpahnjenega palca za dva metra in 13 centimetra visokega centra zakompliciralo in zato na letošnjem Eurobasketu skoraj zagotovo še ne bo mogel obleči francoskega dresa.

Galski petelini ne bodo morali računati še na enega visokoraslega centra in sicer dva metra in dvajset centimetrov visokega Victorja Wembanyamo, ki bo še nekaj časa počival zaradi poškodbe mišice. Komaj 18 let star mladi up francoske košarke bo vseeno kmalu združil moči s Colletom, saj bo v prihodnji sezoni igral za Metropolitan 92, čigar glavni trener je prav Collet. Po letu ali dveh pri francoskemu prvoligašu pa se bo podal v ligo NBA, kjer mu ameriški mediji napovedujejo velike možnosti, da bo na naboru izbran kot prvi. Eurobasket bo izpustil tudi organizator igre španske Gran Canarie Andrew Albicy, ki se spopada s poškodbo stegenske mišice.

icon-expand Andrew Albicy je lani Franciji pomagal do tretjega mesta na OI FOTO: AP

59-letni francoski selektor je tako v ekipo za Eurobasket vpoklical sledeče košarkaše: Isaia Cordinier (Virtus Segafredo Bologna), Moustapha Fall (Olympiacos), Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Thomas Heurtel, William Howard (Joventut), Mouhammadou Jaiteh (Virtus Segafredo Bologna), Timothe Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks), Theo Maledon (Oklahoma City Thunder), Amath M'Baye (Anadolu Efes), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks), Elie Okobo (AS Monaco), Vincent Poirier (Real Madrid), Terry Tarpey (Le Mans) in Guerschon Yabusele (Real Madrid).