Slovenci po težji poti v lovu na OI

Na olimpijske igre v Tokiu so že uvrščene Srbija, Rusija, Kitajska in Japonska, ki so bile na turnir uvrščene neposredno, ter Poljska, Nizozemska in Latvija, ki so si nastop na igrah priigrale v nedeljo na turnirju v Gradcu.

Reprezentance so razdeljene v dve skupini. Prvouvrščeni ekipi si po skupinskem delu neposredno priigrata nastop v polfinalu, drugo in tretjeuvrščeno ekipo pa čaka dodatna tekma za uvrstitev v polfinale. V Tokio bodo odpotovali le zmagovalci turnirja. Prvi dan turnirja v Debrecenu so bili na sporedu dvoboji v skupini A. Za uvod je Belgija z 19:14 ugnala Ukrajino, nato je bila od Ukrajincev z 21:14 boljša še Slovenija, ki pa je v odločilni tekmi za neposredno uvrstitev v polfinale morala priznati premoč Belgiji. Belgijci so zmagali z 20:18 in osvojili prvo mesto v skupini A. S tem so si priigrali neposredno uvrstitev v polfinale, Slovence in Ukrajince pa v nedeljo najprej čaka nastop v repasažu. Tekmece bodo dobili v soboto, ko so na sporedu obračuni v skupini B. "Na koncu smo skupinski del zaključili z zmago in porazom. V odločilni tekmi za polfinale smo Belgijce sicer zaustavili pri metu z razdalje, a so bili v skoku veliko boljši in zasluženo zmagali. Po prostem dnevu gremo v nedeljo v izločilni dan. Vse se začne znova, a dejstvo je, da moramo v naši igri določene stvari spremeniti in popraviti,"je za uradno spletno stran KZS dejal selektor Matic Vidic.



Izida:

Slovenija - Ukrajina 21:14

Kavgič 4, Finžgar 7, Ovnik 5, Srebovt 5; Balaban 4, Kobets 3, Davydiuk 4, Noskov 3.

Slovenija - Belgija18:20

Kavgič 7, Finžgar 1, Ovnik 3, Srebovt 7; Vervoort 6, Celis 9, Bogaerts 5, Marien.