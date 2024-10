Gafford: Če bo prišel pravi čas, bom razmislil o igranju za Slovenijo

Med Luko Dončićem in Danielom Gaffordom je hitro "kliknilo".

26-letni center se je po prihodu v Dallas nemudoma odlično ujel z Luko Dončićem. Kemija med njima se je poznala na rezultatski krivulji, ki se je močno dvignila. Do te mere, da so se v medijih začela pojavljati ugibanja, ali bi lahko Daniel Gafford v prihodnosti skušal pridobiti slovensko državljanstvo in bi kot naturalizirani košarkar z Dončićem zaigral še v reprezentančnem dresu.

"Videl sem veliko prispevkov o moji domnevni izjavi, da bom igral za Slovenijo. Tega nisem rekel. Rekel sem, da bom o igranju razmislil," je v intervjuju za Locked On Mavericks nedavno pojasnil 208 centimetrov visoki košarkar in nato z naslednjimi besedami vendarle nekoliko razburil domišljijo slovenskih navijačev: "Če bo prišel pravi čas za to, bom o tem zagotovo razmislil."