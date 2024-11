Dragić zbral 885.983 evrov, dobrodelno botrstvo prevzela Garnbret

OGLAS

Lansko dražbo je gostil kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je taktirko botra prevzel iz rok alpske smučarke Tine Maze. Ta je predlani pomagala zbrati 135.000 evrov, Roglič je nato s partnerji prišel do doslej najvišjega zneska, 200.180 evrov. Pred tokratnim gala večerom Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja v Ljubljani so predvajali dokumentarni film Zmaj s Kosez, posvečen osrednji osebnosti večera. Od uspešne tekmovalne kariere se je Dragić uradno poslovil konec avgusta v razprodanih Stožicah in zbiranje sredstev začel s to Nočjo zmaja. "Leto 2024 si bom zapolnil za vedno. Ne le zaradi svoje poslovilne tekme, ampak tudi zaradi vloge ambasadorja dobrodelnosti. Šport nas oblikuje, predvsem pa nas združuje," je dejal Dragić, med drugim kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance leta 2017. "Vlogo sem brez pomisleka takoj, ko mi je bila ponujena, sprejela, počutila sem se ponosno in počaščena. Ampak obenem je mi to predstavlja velik izziv in tudi v tej vlogi sem se takoj našla ... Vedno iščem načine, kako bi se izboljšala, ne le v steni, ampak tudi v življenju. Nisem še imela težav z motivacijo," pa je povedala Janja Garnbret. Po njeni najtežji tekmi v življenju na OI poleti v Parizu, kot je izpostavila, že razmišlja o naslednjih OI v Los Angelesu 2028. Obenem je dejala da bo skušala slediti Dragiću in zbrati čim več sredstev v dobrodelne namene.

Fundacijo za športnike iz socialno šibkejših okolij je OKS ustanovil leta 2015 na pobudo nekdanjega predsednika slovenskega olimpijskega gibanja Bogdana Gabrovca, lani pa je prvič nosila ime Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij. Štiri leta je fundacija povezana tudi z botrstvom v športu in s tem Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje za podporo nadarjenim iz različnih športnih panog od 14 do 23 let. Ti morajo biti tudi uspešni učenci, v omenjenem obdobju so za podporo do letos prejeli prek 650.000 evrov. V zadnjih letih ima fundacija tudi vsakoletnega ambasadorja. Prvi je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, za njim je žogo dobrodelnosti prevzel predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, nato pa sta bila v tej vlogi Tina Maze in Roglič.

Nagovor Nataše Pirc Musar.