Gallinari: Evropejci so si včasih težje pridobili zaupanje v NBA kot danes

Danila Gallinarija je leta 2008 na naboru izbralo moštvo New York Knicks, kjer se je takoj moral spoprijeti z zahtevnim občinstvom. "Trenerji so mi takoj povedali, da je občinstvo v New Yorku zelo zahtevno in na začetku so mi ljudje žvižgali. A to je bila velika spodbuda, spremeniti žvižge v aplavze. Evropejci so si takrat težje pridobili zaupanje kot danes," je dejal 31-letnik v spletnem pogovoru, ki ga je za mlade novinarje organiziralo Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS. Kljub težkim začetkom pa je doživel tudi topel sprejem, za katerega je poskrbela legenda Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. "Imela sva odličen odnos. Na začetku mi je pomagal. Legenda, eden najboljših košarkarjev v zgodovini, je z mano govoril italijansko zaradi odnosa z našo državo. Bil je neverjeten. O meni je vedel več, kot jaz o njem. Star sem bil komaj 19 let, ravno sem prišel v ligo. To mi je dalo vedeti, kako odprt in dobro obveščen je bil," se spominja Gallinari. Tudi njega je smrt legendarne številke 24 šokirala, nemočnega pa se je počutil tudi ob pojavu novega koronavirusa, ki je marca zaustavil šport po celem svetu. Italijan zdaj igra v dresu Oklahome City Thunder in ravno tekma med njegovo ekipo in Utah Jazz 11. marca je bila prva letošnja odpovedana tekma v NBA zaradi koronavirusa. Celotna liga pa je bila prekinjena kmalu zatem.