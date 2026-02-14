Ganljivo presenečenje za Dončića: pismo ga je vrnilo v otroštvo

Luka Dončić je bil ob nepričakovanem presenečenju vidno ganjen. Pismo njegovega nekdanjega učitelja ga je vrnilo v čas, ko je kot deček v Sloveniji nabiral prve športne izkušnje.

"Zelo lepo," je dejal Dončić. "Spomnim se vsega tega. Karate, judo, treningi. Vse to, bilo je zabavno. Ukvarjal sem se z veliko športov."