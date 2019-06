Gasol čestital Dončiću za ponovitev njegovega dosežka in mu napovedal šampionski prstan

Med tistimi, ki so čestitali slovenskemu čudežnemu dečku, so bili številni znani, video čestitko (lahko si jih ogledate zgoraj) pa so mu med drugimi pripravili Filip Flisar, Žan Kranjec, Dejan Zavec, Boštjan Nachbar in nogometaši Olimpije.

Neverjetna podobnost z Gasolom … bo Luka sledil tudi s prstanom?

Neverjetno je, kako zelo sta si podobni zgodbi Paua Gasola in Luke Dončića. Oba sta se v ligo NBA prelila iz španske lige, oba sta bila izbrana kot tretja s strani Atlante in oba v hipu zamenjana. In kar je še bolj pomembno: oba sta nato osvojila nagrado novinec leta. Gasol je v nadaljevanju bogate kariere osvojil šampionski prstan (natančneje dva (leta 2009 in 2010) z Lakersi. Mu bo sledil tudi Dončić in povlekel še eno vzporednico z enim najboljših košarkarjev v Evropi?

Čestital mu je tudi dober prijatelj Jan Oblak, pa člana Reala Luka Modrić inToni Kroos ter nekdanji Lukov trenerPablo Laso. Omeniti velja tudi novinca leta v ligi NFL Saquon Barkleyin Patrick Mahomes (MVP 2018 v ligi NFL).