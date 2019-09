Gasol miri kritike: Zakaj bi bili zelo zaskrbljeni?

Tekmo Španije in Italije si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali v petek, 6. septembra, ob 14.20. Tretji krog tekem skupinskega dela se bo sklenil dan prej, prenašali bomo tekmi med Brazilijo in Črno goro (9.50) in Litvo ter Avstralijo (13.20).

"Da smo trpeli? Da, a trpeti je tudi dobro. Dobro je, če se naučiš trpeti," je po zmagi nad Iranom v pogovoru s španskimi mediji povedal prvi strelec tekme Marc Gasol. "Tekme moramo začeti bolje, bolj osredotočeno, da nismo toliko odvisni od napada. Saj se moraš takrat, ko žoge ne gredo notri, še naprej braniti, še naprej komunicirati med seboj in biti na vrhuncu v obrambi, kjer nasprotniku ne smeš dovoljevati toliko prostora."

Gasol vseeno vztraja, da zaskrbljenost v teh trenutkih ne pride v poštev. Veliko bo verjetno pokazala že tekma z Italijo, s katero bodo eni od favoritov za kolajne odprli drugi krog prvenstva.

TEKMA

'To ne bo udobno potovanje'

"Zakaj bi nas zelo skrbelo?" je na vprašanje enega od novinarjev, če je po uvodnih treh tekmah že kaj razlogov za skrb, samozavestno odvrnil Gasol. "Zelo pa se moramo posvetiti nekaterim rečem. Ne vem pa, če bi nas moralo zelo skrbeti. Zdaj se bomo posvetili naslednji tekmi, ki bo proti Italiji čez dva dni. Čim hitreje se moramo regenerirati, saj nas jutri čaka dolga pot in odpotovali bomo že zgodaj zjutraj. To ne bo udobno potovanje, a to je potrebno storiti. Temu se zdaj posvečam. Negativne vibracije puščamo zunaj, saj mi v tem trenutku prav nič ne pomagajo."

Da so "trpeli", je po zmagi nad Iranom priznal tudi selektor Sergio Scariolo, ki se z varovanci pred obračunom s svojimi italijanskimi rojaki iz Guangdžova zdaj podaja v skoraj 1000 kilometrov oddaljeni Vuhan.

Težke tekme morda celo bolj uporabne

"Trpeli smo. Všeč mi je bil odnos in lov za zmago, čeprav tekma ni bila odločilna," je dnevnik AS citiral Scariola. "To je bilo dobro. Negativno pa je bilo, da smo bili na začetku precej hladni, z napakami v koncentraciji. Iran nam je dal 21 točk v prvi četrtini. Naša obramba je bila splošno gledano na trenutke zelo dobra, a imeli smo lapsuse v minuti ali dveh, ki so nas stale delnih izidov. Izenačene in težke tekme tudi pridejo prav, morda celo bolj prav. Pričakovali smo, da bomo bolje začeli in manj trpeli, a tako je bilo. Končali smo na prvem mestu v skupini. Zdaj je potrebno odpočiti nekatere igralce in se začeti pripravljati na tekmo z Italijo."

Nekaj skrbi povzročata tudi poškodbi Juancha Hernangomeza inRudyja Fernandeza, a bosta po vsej verjetnosti nared za naslednjo preizkušnjo. Scariolo dodaja, da zdaj tako kot v preteklosti pričakuje, da bodo v ospredje stopili tisti z največ vodstvenimi sposobnostmi oziroma izkušnjami.

'Zdaj je trenutek za vodje in igralce z izkušnjami'

"Naša igra ni bila konstantna in mislim, da je bil razlog tip današnje tekme (ki ni bila odločilna, op. a.) oziroma to, da smo bili z glavami morda že pri tem, kar nas čaka v Vuhanu. Italija je ekipa naše ravni, če bomo želeli zmagati, bomo morali biti stoodstotni,"je še dejal Scariolo.

"Četudi bo kakšen igralec načet, potem devetdeset odstotkov ne bo dovolj, saj ima Italija izvrstne igralce, ki se dopolnjujejo, zelo dobri so na zunanjih položajih in nasploh igrajo zelo dobro. Da igramo bolje proti boljšim ekipam? Tako je bilo v tej reprezentanci vedno. To je trenutek za vodje, trenutek za igralce z izkušnjami, za igralce s talentom in igralce, ki so vajeni tekem takšnega kova. Oni nam bodo pokazali pot in imeli bodo nalogo, da ostalim pokažejo, v katero smer morajo. Glede na to, da so to vedno storili, ne dvomim, da bodo tako tudi tokrat."

TEKMA

TEKMA2

LESTVICA