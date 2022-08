Gasolova številka 16 ob bok Kobeju, Magicu in Kareemu

Gasol je v dresu LA Lakers skupaj s pokojnim zvezdnikom Kobejem Bryantom osvojil dva šampionska prstana v letih 2009 in 2010. V vijoličastem in zlatem dresu je bil trikrat izbran na tekmo vseh zvezd (2009, 2010, 2011).

Postal bo enajsti igralec LA Lakers, čigar dres bo visel pod stropom v dvorani Staples Center. Pred njim so imeli to čast Elgin Baylor (št. 22), Jerry West (44), Wilt Chamberlain (13), Gail Goodrich (5), Magic Johnson (32), Jamaal Wilkes (52), Kareem Abdul-Jabbar (33), James Worthy (42), Shaquille O'Neal (34) in Kobe Bryant (8 in 24).

Obenem bo postal sedmi evropski igralec, katerega dres so dvignili za vedno njemu v čast v ligi NBA, po Hrvatu Draženu Petroviću (Nets, posthumno), Srbih Peđi Stojakoviću in Vladu Divcu (Kings), Litovcu Žydrunasu Ilgauskasu (Cavaliers), Francozu Tonyju Parkerju (Spurs) in Nemcu Dirku Nowitzkiju (Mavericks).