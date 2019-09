Gasparini: Motivov je veliko, z Istanbulom se mi ne obremenjujemo

"Bolj kot tekmo smo si v petek prišli pogledat dvorano. Ogledali smo si tudi dva niza, malce spoznali okolje, dvorano. Nimamo nič proti vsemu, kar je. Je sicer bolj temna kot Stožice, kar se tiče odbojke in gledanja v strop in luči je dvorana v redu. Zadovoljni smo," je vtise iz pariške dvorane AccorHotels (nekdanji Bercy) strnil slovenski korektor Mitja Gasparini. 35-letni Izolčan pravi, da si niso želeli specifičnega nasprotnika v finalu. "V soboto smo se se začeli pripravljati na Srbe, enak protokol bi bil, če bi bili v finalu Francozi," je bil jasen simpatični Primorec, ki je tekom tega prvenstva navdušil z neverjetno mirnostjo in osredotočenostjo, ki ju je kazal po zmagah v izločilnih bojih.

Finalna tekma s Srbijo pomeni, da se Slovenci ne bodo mogli neposredno maščevati Francozom za poraz v finalu leta 2015. "Maščevanje je že to, da so oni za nami in da smo mi zaključili pred njimi. Kar je, mislim da, zanje hud udarec, glede na to, da so organizirali zaključni turnir oz. finale," je bil jasen Gasparini. S Srbi so Slovenci igrali že na pripravljalnih tekmah pred prvenstvom, tako da ne poznajo le oni njih zavoljo nekdanjega selektorja Slobodana Kovača, temveč tudi Slovenci poznajo njih. "Selektor nas pozna, mi med igralci se vsi poznamo, igrali smo z njimi nedolgo nazaj na prijateljskih tekmah. Zdaj sledi finale, v katerem bomo poskušali tako eno kot drugi pokazati vse in osvojiti to krono," je jasen Gasparini.